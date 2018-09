Trist, at regeringen ønsker færre internationale studerende: De beriger og udvider vores horisont

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der skal optages 1.000 færre internationale studerende i Danmark, har regeringen meldt ud. Det er dumt og ærgerligt.

Når vores politikere mener, at internationale studerende ikke bidrager til det danske samfund, vidner det både om ringe indsigt i, hvad der skaber et godt studiemiljø, og om manglende erkendelse af et arbejdsmarked, der bliver mere og mere internationalt.

Når vi kigger rundt i Nexus, baren på CBS, er der godt pakket. Der sidder små grupper mennesker overalt ved de små borde, og stemningen er høj. Det er karaokeaften. En aften, der er så populær, at man skal komme i god tid for at sikre sig en plads. Det samme billede gør sig gældende uge efter uge til quizaften.

Ligeledes vil hende med drømmen om den internationale karriere heller ikke få etableret det internationale netværk, der kan gøre drømmen flyvefærdig

Disse aftener bliver arrangeret af International Student Ambassadors, en forening af internationale studerende på CBS, som arbejder for et studiemiljø, der er tilgængeligt for alle. Som navnet indikerer, er de ambassadører for det aktive studiemiljø.

International Student Ambassadors er blot et eksempel på, hvordan internationale studerende yder en stor indsats for det gode studiemiljø, der kommer alle studerende til gavn. Det kommer til udtryk gennem gode arrangementer, organisering af studentermedlemmer til studienævnene, gode introforløb for de nye studerende og meget mere.

Dertil kommer, at internationale studerende er en stærk kilde til inspiration for mange danske studerende. Vi vælger nemlig også internationale studier med forelæsninger og fuldt pensum på engelsk for at få udvidet vores horisont.

Danmark og de danske virksomheder må og skal ikke lukke sig om sig selv, men må tage aktiv del i en større verden.

Vores studier vil derfor miste noget af deres særkende, hvis den praksis, vores fag orienterer sig mod, er begrænset af de danske grænser. Dermed vil f.eks. studerende med iværksætterdrømme ikke få det indblik i det potentielle marked, den kinesiske eller sydeuropæiske medstuderende kender fra sit bagland. Ligeledes vil hende med drømmen om den internationale karriere heller ikke få etableret det internationale netværk, der kan gøre drømmen flyvefærdig.

Analyserviser klart, at de internationale studerende er en rigtig god forretning for Danmark efter endt uddannelse. Når alle udgifter til SU og undervisning mv. er regnet fra, er overskuddet over 300.000 kr. pr. studerende.

Selvfølgelig skal Danmark og virksomhederne lægge sig i selen, for at de også vælger at bosætte sig og arbejde i Danmark efter endt uddannelse. Der har vi alle et medansvar.

Men vores pointe er, at internationale studerende, allerede mens de er under uddannelse, er en gevinst. De beriger og udvider vores horisont og forståelse af at skulle agere i internationale virksomheder og på et mere og mere internationalt arbejdsmarked.

Derfor er det trist, hvis Folketinget bakker op om at begrænse antallet af internationale studerende i Danmark.