Jura-studerende: Københavns Universitet må tage sig sammen, vågne fra sin intellektuelle dovenskab og droppe krænkelsesmanien

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I denne uge kom det frem, at det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet (KU) har forbudt tutorerne for de nye jurastuderende på KU at afholde temafester, hvor der ville indgå indianere og cowboys med begrundelsen, at udklædningerne kunne virke krænkende.

Dette forbud kom som direkte følge af KU’s nye retningslinjer vedrørende diskrimination og seksuelle, religiøse og etniske krænkelser. I den sammenhæng udtalte hr-vicedirektør på KU Lisbeth Møller til Uniavisen, at det vil »være medarbejderens eller den studerendes oplevelse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet, også selv om den, der krænker, ingen intentioner har haft om at krænke«.

KU lægger sig i kølvandet på amerikanske uddannelsesinstitutioner inficeret af tribalistisk identitetspolitik, der har oprettet såkaldte safe spaces (sikre områder), der skal beskytte de skrøbelige studerende mod ideer, der kunne udfordre og sågar måske endda krænke dem.

Dermed har KU givet enhver, der påberåber sig at føle sig krænket, retten til at forbyde enhver handling eller udtalelse, der på nogen måde kan opfattes stødende. Her sætter naturligvis kun fantasien og kreativiteten grænser. Således kan enhver nu på KU påkalde sig trylleformularen ’jeg er krænket’ og begrænse alle andres ytringsfrihed, fordi en anden frivilligt eller ufrivilligt kommer til at udfordre ens verdenssyn og holdninger.

Dette er i praksis skruen uden ende, for man kan i sagens natur ikke afvise, at en person eller gruppe ikke er blevet oprigtigt krænket af dette eller hint.

Muslimen kan således fortælle historielektoren, at historielektoren ikke må vise Muhammed-tegninger i forbindelse med undervisning. Østeuropæeren kan kræve, at man undlader at bruge betegnelsen slaver om østeuropæiske folkeslag, da dette kan påstås at være en krænkende betegnelse, da nordeuropæere har solgt disse folkeslag som slaver. Lige pludselig vil statistik også være krænkende. For det må da i allerhøjeste grad føles krænkende, når det i statistik f.eks. fremhæves, at efterkommere af indvandrere fra ikkevestlige lande generelt set desværre er mere kriminelle end jævnaldrende etniske danskere.

Til sidst skal der tages særhensyn til alle og enhver. Enhver tilnærmelsesvis kritisk ytring vil i praksis være bandlyst. Krænkelsen bliver argumentet, der rydder bordet i alle diskussioner.

Krænkelsen bliver argumentet, der rydder bordet i alle diskussioner

KU har dermed begivet sig ud på vej væk fra de vestlige oplysningsidealer om fri udveksling af ideer og kritik af dogmer, der har bragt os vores frihed og dermed velstand.

I stedet for at udvise tiltro til, at voksne mennesker kan behandle hinanden ordentligt, forfalder KU til identitetspolisk og racistisk tribalisme, hvor den frie, myndige borger er fjernet til fordel for konkurrerende grupper, der indbyrdes kæmper for at opnå særrettigheder på bekostninger af hinanden og den enkelte borger.

Denne tankegang vinder desværre større indpas på de danske universiteter.

Et malende eksempel herpå er studenterforeningen, Front, der i Berlingske bifalder KU’s forbud mod temafesten, da danskere var med til at kolonisere Amerika og udrydde oprindelige folk, og fordi Danmark var kolonimagt. I samme åndedrag mener Front, at hvide mennesker per definition ikke kan diskrimineres, da de udgør en majoritet.

Det synes ikke at falde Front ind, at de hermed reducerer den enkelte til kun at være sin etnicitet som altafgørende for, hvad vedkommende må og ikke må. Den enkelte skal således på baggrund af noget så vilkårligt som sin etnicitet stå til ansvar for handlinger, vedkommende hverken har haft lod eller del i. Med denne logik er de nulevende hvide tyskere ansvarlige for Anden Verdenskrig. Det er jo mildt sagt intellektuel dovenskab.