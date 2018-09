Musiker begræder lukningen af P8 Jazz, P7 Mix og P6 Beat: Kanalerne var en vigtig mulighed for at lære ny musik at kende

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg ermeget ulykkelig over, at DR som konsekvens af regeringens medieforlig har besluttet at lukke de tre radiokanaler for alternativ musikformidling P8 Jazz, P7 Mix og P6 Beat. Det er den helt forkerte vej at gå.

Disse kanaler var en vigtig mulighed for at lære ny musik at kende, for at få udfordret sine ører og blive inspireret til at undersøge musikkens muligheder uden for den ensformige strøm af mainstreammusik, der kun udgør en forsvindende lille del af musikkens umådelige landskab.

Derfor ser jeg det som en vigtig samfundsmæssig opgave at træffe foranstaltninger, der sikrer, at det levende musikalske landskab ikke dør hen og ikke bliver glemt

Der ligger en uendelig række af værdifulde bevidsthedstilstande og venter for den, der har nysgerrigheden og tålmodigheden til at lære ny musik at kende. Den musikhistorie, der konstant er i udvikling, er et vidunderligt og overraskende landskab, som vi kan bruge hele livet på at udforske uden nogensinde at blive færdige.

Denne kilde til mening og lykke kræver dog en vis nysgerrighed og viljefasthed. Det kræver en personlig investering, fordi man bliver nødt til at åbne ørerne for nye lyde, som i starten virker fremmede og uforståelige. Det er naturligt for os at foretrække det velkendte i mange tilfælde, men således går vi også glip af en stor del af musikkens potentiale.

Derfor ser jeg det som en vigtig samfundsmæssig opgave at træffe foranstaltninger, der sikrer, at det levende musikalske landskab ikke dør hen og ikke bliver glemt. Det frie marked er en reel trussel for den musik, der kræver en vis personlig investering, dvs. som ikke umiddelbart er iørefaldende. Hvis vi ikke husker at passe på denne musik ved at sikre kultur- og mediestøtte til de udøvende musikere, til musikformidlere og til det publikum, som holder af at høre musikken, men ikke i sig selv er nok til at understøtte den, så risikerer vi, at fremtidige generationers mulighed for at udforske dette landskab forringes kraftigt.