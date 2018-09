Professor emerita Eva Smith: Det klinger hult, når Mette Frederiksen vil være leder af 'børnenes regering'

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mette Frederiksen nævnte med stolthed i sin tale til S-kongressen i weekenden, at den tidligere regering hævede den kriminelle lavalder til 15 år.

Men hun glemmer, at den nuværende regering har fremsat forslag til en ’reform’ af bekæmpelse af ungdomskriminaliteten, der ganske vist bevarer den kriminelle lavalder på 15 år, men samtidig i praksis nedsætter den til 10 år.

Og denne reform er støttet af Socialdemokratiet.

For at kriminelle børn mellem 10 og 14 år hurtigt kan opleve konsekvenser af deres handlinger, skal der nedsættes et nævn bestående af en dommer samt to faste repræsentanter fra henholdsvis politiet og kommunen.

Nævnet skal bistås af en børnesagkyndig. Dette nævn skal tage stilling til politiets mistanke om kriminalitet og kan vedtage forskellige ’reaktioner’, herunder at barnet skal anbringes på en sikret institution. Systemet opererer ikke med en ankeinstans.

Den tidligere fængselsinspektør Bodil Phillip har udtalt, at med de nye stramninger, der også er en del af reformen, er der ikke den store forskel mellem et fængsel og en sikret institution.

Formålet for de sociale myndigheder er aldrig at straffe eller idømme konsekvenser. Det er udelukkende at hjælpe og støtte barnet

Som jeghar skrevet før her i avisen, står systemet i skærende kontrast til det nuværende system. I dag er det for de sociale myndigheder ikke afgørende, om et barn har begået kriminalitet, men om vedkommende er inde i en uheldig udvikling.

Børn på 12-14 år kan kun anbringes på en sikret institution, hvis der er foretaget en børnefaglig undersøgelse. En sådan er fjernet fra det kommende system af ’effektivitetshensyn’.

I dag træffes en beslutning om tvangsanbringelse af børne- og ungeudvalget, der består af en dommer, to lokalpolitikere og to sagkyndige. Både forældre og børn over 12 år har deres egen advokat, der er ankeadgang, og sagen kan i sidste instans komme for domstolene.

I dag er der undtagelsesvis hjemmel til at anbringe et barn under 12 år på en sikret institution.

Men det sker kun, hvis barnet enten kan være til skade for sig selv eller andre – eller hvis det er den eneste mulighed for at få adgang til at undersøge barnet.

Det nuværende system har betydet, at kriminaliteten blandt de 10-14-årige er faldet med 66 procent over de seneste 10 år. Det er ikke blot antallet af butikstyverier, der er faldet, men også alvorlige forbrydelser. Det er derfor i sig selv et mysterium, at politikerne ønsker at ændre et system, der har været så stor en succes.

TrineBramsen, der er retsordfører for Socialdemokratiet, forklarer, at der jo er fortsat tale om sociale tiltag, og »der er ikke ændret på kriterierne«.

Dette er imidlertid direkte urigtigt. Det er rigtigt, at det også i dag under helt specielle omstændigheder er muligt at anbringe en 10-årig på en sikret institution, som nævnt ovenfor, men kriterierne er langtfra de samme.

I dag kan barnet anbringes som en sidste udvej i et forsøg på at hjælpe barnet ud af en yderst uheldig udvikling. Formålet for de sociale myndigheder er aldrig at straffe eller idømme konsekvenser. Det er udelukkende at hjælpe og støtte barnet. Barnets tarv er i centrum.

»Vi skal altid stå på børnenes side«, siger Mette Frederiksen i en annonce i Berlingske og Politiken, hvor hun er omgivet af glade og efter alt at dømme veltilpassede børn på 8 -10 år.

Mon der findes børn i Danmark med mere behov for hjælp og støtte end en forsømt og forvirret 10-årig, der kan finde på at gøre forsøg på voldtægt eller at trække en kniv? Hvordan kan man stå på dette barns side, når man ikke længere vil undersøge, hvad der er gået galt, men i stedet vil spærre det inde under fængselslignende forhold sammen med 15-17 årige, der afsoner domme?

Det er forstemmende, at Socialdemokratiet ikke længere mener, at man skal række en hånd ud til et sådant fortabt barn, men at det derimod skal mærke en konsekvens.

At et flertal i Folketinget mener det samme, får mig til at tvivle på, om vi stadig lever i et civiliseret samfund.