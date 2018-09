Fagforening: Anerkend stress som en arbejdsskade. Det vil sætte en tyk streg under alvoren

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Om få dage kommer Beskæftigelsesministeriets ekspertudvalg for arbejdsmiljø med sine anbefalinger til en gentænkning af arbejdsmiljøindsatsen.

Den er vi spændte på at se. For der er behov for nye tiltag, hvis vi skal stressepidemien til livs.

Stress rammer alle grupper på det danske arbejdsmarked og er årsag til omkring en femtedel af alt sygefravær på arbejdsmarkedet.

Knap halvdelen af akademikerne – herunder IDA’s medlemmer –føler sig i større eller mindre grad stresset, viser flere undersøgelser.

De udløsende faktorer for stress er til en vis grad veldokumenterede som eksempelvis gabet mellem den enkeltes arbejdspres og ressourcer.

Står den belastning på i for lang tid, bliver de fleste mennesker syge. Men IDA og Akademikerne har også dokumenteret, at der er klare sammenhænge mellem stressniveauet på den enkelte arbejdsplads og arbejdsgiverens syn på stress.

Er det arbejdsgiverens holdning, at stress er den enkeltes ansvar, så halter det psykiske arbejdsmiljø også markant mere.

Anerkender arbejdsgiveren omvendt, at stress er en reel udfordring på arbejdspladsen, som aldrig er den enkelte medarbejders ansvar alene, vil det psykiske arbejdsmiljø også være bedre.

For først når erkendelsen er indtruffet, kan man begynde at forebygge.

Heldigvis tager mange arbejdsgivere det psykiske arbejdsmiljø alvorligt og investerer i at efteruddanne ledere og medarbejdere i håndtering af stress.

Mange steder har man deciderede køreplaner for, hvordan man samler stressramte medarbejdere op, og stort fokus på at sætte ind, før læsset vælter.

Disse tiltag ser vi gerne bredt ud til alle landets arbejdspladser. For i årevis har vi forsøgt at løse denne udfordring ad frivillighedens vej.

Men måske vi også skal indse, at tiden er løbet fra kampagner og velmenende råd. Skal den tunge ende af arbejdsgiverne med, kræver det mere håndfaste midler.

Her foreslår vi, at stress optages på erhvervssygdomsfortegnelsen, så stress bliver anerkendt som en arbejdsskade.

Det vil sætte en tyk streg under alvoren, for det er urimeligt, at mennesker skal blive syge og i værste fald invalideret for at passe deres arbejde.

I kommissoriet til udvalget peger ministeriet selv på, at de årlige samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med dårligt arbejdsmiljø kan udgøre op mod 4 pct. af bnp. For en økonomi af Danmarks størrelse er det ca. 80 milliarder kroner.

Hertil kommer de personlige omkostninger, som enhver stressramt må døjes med.

Der er store gevinster at hente, hvis vi knækker kurven til gavn for samfundet, virksomhedernes bundlinje og allervigtigst – den enkelte medarbejders sundhed.