StressAlliancen opfordrer: Lav en national definition af stress og tag mentalt overskud alvorligt som politisk begreb

Når WHOudpeger stress som en af de største sundhedsudfordringer i 2020, er det tid til, at politikere, praktikere og ledende organisationer arbejder sammen om én vision for Danmark. At skabe mentalt overskud. Hele livet.

Tallene på området er alarmerende. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er 1,2 millioner danskere stressede.

Alle kan se, at det er et alvorligt problem.

Et dyrt problem. Mentale helbredsproblemer koster det danske samfund 55 milliarder kroner om året i udgifter til blandt andet stressrelateret sygefravær, til sundhedsvæsenet og i tabt produktivitet, lyder et skøn fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Vi er ganske enkelt ikke gode nok til at forebygge, at den enkelte bukker under for det pres, der tynger mange.

Der findes allerede i dag gode værktøjer, som vi skal have udbredt. En del findes på mentalsundhed.dk, hvor man som leder, kollega og enkeltperson kan få inspiration til, hvordan man forebygger stress, ved at gennemføre psykiske arbejdspladsvurderinger, hvordan man kan spotte tegn på mistrivsel blandt medarbejdere, og hvordan man støtter en kollega, som virker presset.

Der er også generelt stigende opmærksomhed omkring, at ledere kan blive bedre klædt på til at forebygge og håndtere stress blandt ansatte.

Det er samtidig glædeligt, at der fra regeringens side er nedsat et stresspanel, der skal finde løsninger på det omfattende samfundsproblem.

Det bliver spændende at se, hvad de når frem til. Vi bidrager gerne med konkrete forslag.

For eksempel vil vi foreslå, at der indføres en national definition af stress. En af udfordringerne på området er nemlig, at begrebet er vældig flydende.

Inden for forskningen findes der mere end 25 forskellige definitioner af stress og lige så mange bud på, hvordan det måles.

Manglen på en fælles definition og forståelse af begrebet gør det vanskeligt at sætte politiske mål for, hvordan vi forebygger stress.

Derfor arbejder vi i StressAlliancen for at få anerkendt en national definition af stress, som kan anvendes af alle.

Samtidig fortjener danskerne, at vi forsøger os med et helt nyt greb. En helt ny tilgang, der skal hive os ud af risikoen for at løbe sur i hamsterhjulet.

En positiv tilgang, der ikke alene fortæller os alt det, som vi skal undgå for ikke at få stress.

Har vi fokus på det, der giver os overskud, og bliver vi bevidste om, hvori overskud består, kan vi bedre stile efter at få overskud ind i vores hverdag og på jobbet

Det skal ikke ske som en erstatning for alle de gode tiltag, som vi allerede ved virker.

Men de tiltag har ikke bragt os langt nok. Stadig flere rammes af stress. Stadig flere på arbejdsmarkedet må se kolleger sygemelde sig for både kortere og længere perioder.

I StressAlliancen vil vi opfordre til, at vi begynder at tale med hinanden om, hvordan vi skaber mentalt overskud. For den enkelte og for medarbejdergruppen.

Derhjemme og på arbejdspladsen. Fordi det er, hvad vi gerne vil have mere af. Overskud.

Samtalen om overskud indleder vi i StressAlliancen, som samlet opfordrer danskerne til at tale med hinanden om, hvad overskud er for dem.

For har vi fokus på det, der giver os overskud, og bliver vi bevidste om, hvori overskud består, kan vi bedre stile efter at få overskud ind i vores hverdag og på jobbet.

Overskud kan man få af at have tid til at løse sine opgaver, så man synes, man har gjort et godt stykke arbejde. Overskud kan være, når man hjælper en af sine nye kolleger.

Eller at man er tryg ved selv at bede andre om hjælp. I fritiden kan overskud mærkes, når man sætter drage op med børnene, eller når man hjælper en ven med at flytte.