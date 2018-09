Mellemfolkeligt Samvirke: Hvert år koster det milliarder af kroner i de fattigste lande, når McDonalds slipper for at betale skat

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hvor svært kan det være at blive enig om, hvor en burgerrestaurant har adresse, og hvor den derfor skal betale skat?

Åbenbart så svært at, at EU opgiver at føre en skattesag mod McDonald’s europæiske franchisingselskab i Luxembourg, selv om de ikke betaler skat.

Grunden er, at man ikke er i stand til at fastlægge det helt simple: Hører McDonald’s til i USA eller Luxembourg?

EU-Kommissionen har brugt flere år på at efterforske, om McDonald’s, der ikke har betalt skat af franchiseprofitterne i hverken Luxembourg eller USA, har fået ulovlig statsstøtte eller en særlig fordelagtig aftale i Luxembourg.

Det er ikke ulovligt, men det er hamrende uretfærdigt

EU-Kommissionen er nået frem til, at de ikke har gjort noget forkert. Alt imens USA og Luxembourg har haft travlt med at forklare, at McDonald’s ikke har hjemme hos dem, har McDonald’s beholdt milliarder, der kunne være gået til verdens skattekasser.

Det virker umiddelbart ulogisk, at hverken USA eller Luxembourg går efter skatteindtægterne.

Et gæt kunne være, at begge lande gerne vil fremstå som havende særlige gunstige forhold for virksomheder. Og en del af denne pakke her er meget lave eller i dette tilfælde slet ingen skatteopkrævning af franchiseprofitterne.

Mens EU ikke kan påvise, at McDonald’s skulle have betalt skat i Luxembourg, og USA heller ikke synes at ville have pengene, giver det burgerkæden mulighed for at fortsætte med at undgå skattebetaling.

Det er ikke ulovligt, men det er hamrende uretfærdigt.

Som EU-kommissær Vestager siger, er det et faktum, at McDonald’s ikke har betalt skat af disse profitter, og det er ikke, som det bør være, fra et skatteretfærdighedssynspunkt.

Det er bl.a. de danske franchisebetalinger til Luxembourg, der ikke er betalt skat af.

Det absurde er, at vi ikke kan blive enige om regler, der gør det muligt at fastlægge, hvor virksomheden hører hjemme og derfor skal betale skat.

Lige nu svæver McDonald’s rundt i et fordelagtigt ingenmandsland. Alt sammen, fordi der er et mismatch mellem skattereglerne i EU og USA.

Det er vanvittige skatteaftaler som denne, der hvert år koster milliarder af kroner i verdens fattigste lande.

Så lad os nu få orden i det miskmask, så vi ikke skal stå og se til, at store selskaber slipper for at betale de skatter, de bør.