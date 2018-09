Økonomiprofessor til Cepos-chef: Du undervurderer klimakrisens omkostninger. De er ekstremt svære at forudsige noget om

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Som underviser i klimaøkonomi må jeg protestere mod den bagatellisering af skadeomkostningerne ved den globale opvarmning, som Mia Holstein fra Cepos foretager i Politiken 22.9.

Holstein henviser til et litteraturstudie af klimaøkonomen William Nordhaus, som bogstaveligt fortolket indebærer, at en temperaturstigning på 3 grader kun vil reducere det globale bruttonationalprodukt med 2 pct., mens en stigning på 6 grader vil koste 8,1 pct. af bnp.

Mange klimaøkonomer er stærkt kritiske over for den metode til vurdering af skadeomkostningerne, som Nordhaus-studiet er et eksempel på.

Det kan godt være, at risikoen for helt katastrofale klimaskader er lille, men vi kender ikke risikoen, så en aktiv klimapolitik er udtryk for, at vi ikke ønsker at spille hasard med kloden

Man må spørge sig selv, hvorfor de mange klimaforskere i FN’s klimapanel, IPCC, understreger vigtigheden af at holde den globale opvarmning under 2 grader, hvis Nordhaus virkelig har ret i sine skøn?

Det er der flere gode grunde til. For det første bygger Nordhaus på studier af effekterne af de temperaturudsving og temperaturforskelle på tværs af lande, som verden har oplevet i nyere tid.

Det er ren spekulation at forlænge disse skøn med brædder og bruge dem til at forudsige (endda med 1 decimals nøjagtighed!), hvad der vil ske i de menneskelige samfund, hvis den globale gennemsnitstemperatur stiger med 6 grader, hvad verden ikke har oplevet i millioner af år.

For det andet er der enorm usikkerhed om, hvor meget temperaturen vil stige, når atmosfærens CO 2 -koncentration stiger.

Det kan godt være, at risikoen for helt katastrofale klimaskader er lille, men vi kender ikke risikoen, så en aktiv klimapolitik er udtryk for, at vi ikke ønsker at spille hasard med kloden.

For det tredje bygger Nordhaus klimaøkonomiske model på en utroværdig forudsætning om, at produktiviteten helt automatisk vil fortsætte med at vokse, uagtet om temperaturen stiger med 6 grader eller mere.

For det fjerde inkluderer hans skøn ikke de negative effekter af den sociale ustabilitet, der vil følge af den globale opvarmning, som vil påvirke de enkelte lande og samfundsgrupper meget forskelligt.

I stedet for at henvise til Nordhaus-studiet, der kun foreligger som arbejdspapir, kunne Holstein passende have henvist til en artikel fra 2017 af den respekterede klimaøkonom Thomas Sterner i tidsskriftet Environmental and Resource Economics.

Her påviser Thomas Sterner og hans medforfatter, at de fleste hidtidige studier af de økonomiske omkostninger ved klimaforandringerne lider af en række statistiske svagheder.

Når forfatterne korrigerer for disse skævheder, finder de, at skadeomkostningerne formentlig er fire til fem gange større end i Nordhaus’ klimaøkonomiske model.

Dertil kommer som sagt den enorme usikkerhed, der tilsiger et forsigtighedsprincip i klimapolitikken.