Kirsten Thorup og Kristina Stoltz: Porten for turbo-hjemsendelser er åben, hvis det lykkes det at sende en 4-årig dreng og en 1-årig pige tilbage til det afghanske krigshelvede

Vi er vant til at høre om sagsbehandling, der trækker ud i det uendelige inden for asylområdet, om sager, der forsvinder så langt ned i bunken, at de bliver glemt og må genoptages.

Sjældent hører vi derimod om sager, der bliver behandlet over natten, måske fordi den slags ikke fandtes før for få dage siden.

Vi har tidligere her i avisen skrevet om den afghanske familie Zohra, Jafar og deres to små børn, der siden 2014 har opholdt sig i Danmark efter flugten fra et forestående æresdrab.

Asylmyndighederne har fra begyndelsen betvivlet deres vidnedsbyrd.

Fra de satte deres fødder på dansk jord, har man tilsyneladende kun haft det ene for øje at få ekspederet familien ud af landet

Men familien befinder sig stadig her i Danmark som en voksende splint i integrationsministerens øje.

Efter at være blevet kastet rundt mellem fængsler og lejre er de endt på Sjælsmark Udrejsecenter, en udørk, hvor den psykiske nedbrydning går hurtigt, og den kognitive udvikling hos små og store børn bliver sat på vågeblus, hvis ikke helt går i stå.

Det kunne sikkert lige så godt have været en af de andre afghanske familier på Sjælsmark, der var blevet de ulykkelige ofre for asylsystemets skrivebordsondskab, men alle pile peger på, at det er Zohra og Jafars familie, der siden deres ankomst til Danmark fik tildelt den tvivlsomme ære at blive de ufrivillige fanebærere for forestående tvangshjemsendelser af børnefamilier til Afghanistan.

Lykkes det for regeringen at sende en 4-årig dreng og en 1-årig pige tilbage til den terror,lovløshed og vold, der igen hærger landet, er porten åbnet, og Danmark kan sætte turbo på udsendelsen af børn til det afghanske krigshelvede.

Der erfra begyndelsen af Zohra og Jafars sagsforløb sket påfaldende mange fejl, og advokatens klager er konsekvent blevet overhørt.

Senest fik familien brev fra Udlændingestyrelsen om, at deres ansøgning om ophold for begge børnene med henvisning til ’barnets tarv’ ville blive behandlet med opsættende virkning, hvilket betyder, at de har ret til at opholde sig i Danmark, mens ansøgningen behandles.

Det glædelige ved den besked var, at de nu en tid, sandsynligvis i mange måneder, ikke skulle leve i frygt for midt om natten at blive hentet af politiet og med vold og magt sendt ud af landet.

Kun én hverdag senere modtog familien endnu et brev, dateret dagen efter det første, med afslag på ansøgningen. Nu lød beskeden at de fra og med 22. september er uønskede i Danmark.

Hokuspokus, ja, man får faktisk fornemmelsen af, at der har været tale om trylleri. Sjældent eller måske aldrig er en sag blevet behandlet så hurtigt.

Det virker nærmest, som om afslaget blev skrevet med den ene hånd, mens man med den anden gav opsættende virkning.

En anden konklusion kunne være, at sagen slet ikke er blevet behandlet i Udlændingestyrelsen, men at der er givet instrukser om afslag oppefra i systemet.

Selv om der ligger endnu en ansøgning om genoptagelse af asylsagen med afgørende bevisførelse for det forestående æresdrab, som Zohras far med rene ord har bedyret, at hanvil udføre mod dem alle, er myndighederne i deres gode ret til at sende familien ud af landet, så længe denne ansøgning stadig ligger og venter i bunken.

Mens vi er optaget af vores egne rettigheder og krænkelser mod forskellige grupperinger i samfundet, foregår der ubemærket de mest horrible brud på elementære menneskerettigheder over for en gruppe retsløse asylansøgere, der befinder sig i indhegnede lejre midt iblandt os.