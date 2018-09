Niko Grünfeld: Der skyller en bølge af kulturel fattigdom ind over Danmark

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mens den økonomiske vækst suser afsted, kører vi kulturinstitutionen DR over med en damptromle. Kortsigtet, fattigt og blottet for ånd.

Samme dag som DR for nylig præsenterede sin historisk store sparerunde, gik statsministeren på talerstolen til DI’s topmøde.

Mens den 4. statsmagt i form af pressen og en af vores aller stærkeste kulturinstitutioner fik at vide, at en stor del af journalisterne snildt kunne undværes, hyldede man fra øverste politiske hold det, der efter sigende er den højeste værdi i dagens Danmark: økonomisk vækst.

Hvad er det ved journalistikken, der gør os bange – at den kan risikere at gøre os klogere på tilværelsen, os selv og det samfund, vi er en del af?

En del af mig mangler ord.

En anden får mig til tasterne i et lamslået raseri over den bølge af kulturel fattigdom, der synes at skylle ind over landet. Hvornår blev oplysning et onde i et såkaldt oplyst samfund?

Hvorfor er vi blevet så snæversynede, at vi ikke tør prioritere den uafhængige journalistik?

Hvad er det ved journalistikken, der gør os bange – at den kan risikere at gøre os klogere på tilværelsen, os selv og det samfund, vi er en del af?

Jeg undres. Og jeg græmmes.

For det er, som om der er noget i luften. Og nej, det er ikke kun efteråret, der kommer snigende. Det er et mangehovedet monster, hvis konturer synes tegnet af en frygtsom indadvendthed, dygtigt orkestreret fra øverste hold.

I Danmark har vi gennem årtier opbygget et stærkt DR. Det har givet os et Danmarks Radio i verdensklasse. En uafhængig aktør i et mediemarked, der på mange måder er presset som aldrig før.

Et samlingspunkt og et stærkt kulturelt fyrtårn.

Men nu skal DR altså spare. 20 procent. Og det siger sig selv, at den slags får konsekvenser for det produkt, DR i dag leverer.

Jeg hører, at DR fortsat skal være et kulturelt fyrtårn. Men hvor meget kan man slanke et fyrtårn, før det knækker sammen?

Det er ikke til diskussion, at man med et mindre DR vil nå ud til en mindre del af befolkningen. Ligesom det for mig at se er helt tydeligt, at man med den nye aftaletekst går til kanten og formentlig også over, når man blander sig i, hvad DR må analysere på og i hvilket format.

I en tid med fake news og en informationsstrøm, som vores hjerner knap kan kapere, er der mere end nogensinde før brug for et stærkt DR.

Men garanten for kvalitet og dybde udfordres, når man skærer ikke bare ind til benet, men borer sig langt ind i knoglerne på den demokratiske institution, DR også er.

Det er både trist og paradoksalt, at man stækker den kulturinstitution, der samler os og gør os klogere.

Vi burde være bedre end det.