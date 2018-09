Du har formentlig stødt på 'humblebragging' på sociale medier: Men ved du, hvad det er?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Because of a few songs

Wherein I spoke of their mystery,

Women have been

Exceptionally kind

To my old age

(...)

They become naked

In their different ways

And they say,

»Look at me, Leonard

Look at me one last time«.

Leonard Cohens tekst ’Because of’ er et af de bedste eksempler på humblebragging, jeg kender. Humblebragging, altså ’ydmyg pral’, er ikke nogen ny opfindelse. Men at pakke pralerier ind i selvkritik eller taknemmelighed er blevet en kunst på sociale medier.

Jeg kan godt lide humblebragging. De første år på sociale medier kunne være lidt af en ørkenvandring i tonedøv pral (’Se mig på et vildt højt bjerg!’). Med årene er positioneringen blevet finpudset. Den er i dag mere diskret og tager sig ud som alt muligt andet, end den er:

Julie Top-Nørgaard Født 1974. Forfatter og underviser, cand.mag. Hendes seneste udgivelse er dagbogsromanen ’Kroppen er en si’ (2018).

»Tusind tak for de overvældende mange hilsner på min fødselsdag. Jeg blev utrolig rørt over alle jer, der har mig i jeres tanker. Der var så mange, at jeg ikke kan svare på dem alle sammen, men I skal vide, at I er i mit hjerte ALLE SAMMEN. Jeg havde en vidunderlig dag, badet i kærlighed«.

Humblebragging afvæbner os, så vi ikke tager afstand, og kommer især til udtryk i statusser, der involverer ’tak’ og ’taknemmelig’. Det kan handle om kommerciel eller kunstnerisk succes: »Jeg er så taknemmelig over, at så mange har købt min bog, og at så mange har skrevet til mig. Det er slet ikke til at tro. Jeg havde aldrig forestillet mig, at den skulle komme til at betyde så meget for så mange. Tusind tak«.

Det kan også handle om succes i familielivet: »Jeg er så taknemmelig over, at vores børn vokser op uden skærme« og så et insta-billede med valenciafilter af to børn, der sidder og læser stilfærdigt i en smuk gammel billedbog. Der kunne også have stået: Jeg er så taknemmelig over, at jeg er sådan en god forælder.

Måske er der mønster i, at når der humblebragges om familie, er det kvinder, der gør det. Ikke overraskende, eftersom familien stadig er et projekt, der knyttes til kvinden. Samtidig er kvinder opdraget til at tale et sprog, der kun i begrænset omfang giver plads til succes og i så fald helst camoufleret som noget andet. Det kan måske betyde, at kvinder er bedre til humblebragging end mænd.

Mænd er til gengæld flot repræsenteret i den underkategori, man kan kalde akademisk humblebragging. »Jeg var ikke blevet til den, jeg er i dag, hvis ikke det havde været for X og Y og Z, som har støttet og inspireret mig hele vejen igennem processen«. Klassisk namedropping og blåstempling, overtrukket med et tyndt lag taknemmelighed.