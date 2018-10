Lektor Marianne Stidsen: Kritiserer man #MeToo-bevægelsen, er det slut med søstersolidariteten

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Elisabeth Møller Jensens replik til min Kronik om #MeToo og Svenska Akademien i Politiken 27.9. er typisk for situationen i dag. Men hvorfor er det lige, at #MeToo skal gøres til sådan en hellig ko, man ikke må diskutere?

Mens der er skrevet spalte op og spalte ned i aviser, på Facebook og andre steder til fordel for bevægelsen, er der kun skrevet ganske, ganske få indlæg, der vover at sætte et kritisk spørgsmålstegn ved den.

Et af dem er min Kronik her i avisen 25.9. Et par andre er trykt i svenske medier. Nok ikke tilfældigt er de også skrevet af kvinder, for mændene er jo så at sige bagbundet på forhånd.

De fremkalder ofte yderst stærke reaktioner. Ikke mindst fra medsøstrene. Forfatteren Lena Andersson, der skrev flere kritiske indlæg i avisen Dagens Nyheter, der – som Elisabeth Møller Jensen også nævner – startede hele balladen om Det Svenske Akademi, har nogle ligefrem forlangt smidt ud fra avisen.

Værre endnu er det gået tv-journalisten Lina Makboul, der for programmet 'Uppdrag granskning' ville foretage en kulegravning af sagen om en af de mange mandlige svenske kulturpersonligheder, der er blevet anklaget for voldtægt og senere frifundet. Dog kun af retten, for folkedomstolen har for længst sørget for, at han i dag er arbejdsløs og brændemærket.

Når man kigger på nogle af de reaktioner, vi #MeToo-kritiske debattører får, ikke mindst os af kvindekøn, så er det vist så som så med solidariteten

I fagbladet Journalisten har Makboul netop publiceret en artikel om sine oplevelser under produktionen af tv-programmet. Det er temmelig horribel læsning.

Hun indleder med at fortælle, at hun som journalist igennem 20 år har beskæftiget sig med bandekriminelle, politikere, terrorister og ekstremister, men at hun aldrig har oplevet noget, der tangerer det had og den hetz, hun blev udsat for, da hun i efteråret 2017 gav sig til at kulegrave sagen om den kendte kulturjournalist Fredrik Virtanen, der var blevet anklaget for voldtægt af en kvindelig kollega.

Selv er jeg sluppet nådigt sammenlignet med både Lena Andersson og Lina Makboul

Makboul fortæller, at hendes eneste ambition var at finde ud af, hvad der var op og ned, sandt og falsk i denne sag efter god velafprøvet journalistisk praksis.

Alligevel blev hun mødt med en modkampagne, som slog alle rekorder i grovheder, gående fra (urigtige) beskyldninger om, at hun var venner med den pågældende kulturjournalist, til ønsker om, at hun måtte blive ramt af alskens sygdomme og ulykker, endog død. Som én skrev: »Der findes et særligt sted i Helvede for kvinder som dig«.

Selv er jeg sluppet nådigt sammenlignet med både Lena Andersson og Lina Makboul. Ikke desto mindre har jeg i de forgangne dage måttet svare på en hel del inkriminerende spørgsmål. Herunder spørgsmål, der – helt efter #MeToo-bogen – gik på, om jeg mon var »personlige venner« med kulturprofilen. Hertil kunne jeg svare et klokkeklart nej.

Jeg mindes ikke, at forsvarerne for #MeToo-bevægelsen nogensinde er blevet inkrimineret på den måde. Så hedder det bare søstersolidaritet. Men når man kigger på nogle af de reaktioner, vi #MeToo-kritiske debattører får, ikke mindst os af kvindekøn, så er det vist så som så med solidariteten.

Hertil er der kun at sige, at ligesom det er kvinders ufravigelige ret ikke at blive voldtaget, er det altså også kvinders – såvel som mænds – ufravigelige ret i et moderne demokratisk samfund at kunne ytre sig frit og frit diskutere alle slags emner kritisk. Selv når det gælder en hellig ko som #MeToo.