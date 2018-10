Brian Kyed ser ingen anden udvej end at lægge bundgarnet fra sig: Kan det virkelig passe, at København ikke kan rumme fiskere som mig?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I dag, torsdag, kvæler Københavns Borgerrepræsentation et af Københavns sidste originale åndehuller.

På et møde i aften vil et flertal beslutte at opføre over 500 boliger på stejlepladsen i Fiskerihavnen i Københavns Sydhavn i stedet for at bygge helt så tæt på campinggrunden på Amager Fælled på den anden side af vandet.

Stejlepladsen er fredet, men det er åbenbart ingen hindring. De ’affreder’ den bare igen. Det betyder åbenbart heller ikke noget, at kommunen selv har udpeget området til at være af væsentlig kulturel værdi, »der har betydning for forståelsen af Københavns vigtigste fortællinger og udviklingstræk« i samme klasse som Nyhavn, det gamle Christianshavn og Slusen.

Min familie har andel i den historie. Min oldefar var med til at starte fiskeriet i havnen, efter at fiskerne blev fortrængt fra det indre København. Senere var det fiskerne ved Fisketorvet, der stod for skud, da der skulle bygges storcenter.

I dag er min gode kollega Poul Rasmussen og jeg de sidste bundgarnsfiskere i København, og nu er turen så kommet til os.

Flere af politikerne bag beslutningen om at bygge i havnen har i de seneste par uger turneret med fortællingen om, at de har skrevet ind i aftalen, at de vil gøre alt, hvad de kan, for at bevare det maritime miljø omkring havnen. Det står der dog ikke et eneste ord om i aftalen, men lad os sige, at de gode intentioner er reelle. Hvad havde de så forestillet sig?

Skal vi skære mine bundgarnspæle i parkeringskælderen under de 550 boliger? Skal vi tørre mine garn fra lejlighedernes altaner?

Hvis det er det, de forestiller sig, så har jeg en servicemeddelelse: Fiskenet stinker af rådden tang, min kædesav og min bakhøvl larmer, og arbejdet begynder allerede klokken 7 om morgenen – også om søndagen.

Den vildtvoksende natur kan sagtens rumme mig, men jeg tvivler på, at folk, der har smidt mellem 5 og 16 millioner kroner efter en lejlighed med udsigt til vandet, vil være lige så forstående som den vildtvoksende natur. Jeg ser ingen andre udveje end at lukke fiskeriet, hvis de bygger. Men er det virkelig kommet dertil, at København ikke længere kan rumme fiskere som mig?

Nogle måske mene, at det er et nødvendigt offer for at redde Amager Fælled. Der var i hvert fald flere politikere, som havde travlt med at tage æren for, at byggeriet på fælleden bliver begrænset.

SF’s Sisse Marie Welling proklamerede stolt, at det var SF, der sammen med de radikale havde fået begrænset omfanget af byggeriet på campinggrunden. Hun glemte bare at fortælle, at sejren er ren symbolsk, og at den smadrer mere natur, end den redder.

Det har nemlig længe stået klart, at der ikke skal bygges på Strandengen på Amager Fælled, som jo har en høj naturværdi, og som selvfølgelig skal bevares. Hatten af for, at gode kræfter vandt den kamp, men det er mig fuldstændig ubegribeligt, at kampen fortsætter for at redde et hjørne af fælleden, som alligevel var udlagt til campingplads og vandrehjem. Lærkegrunden har de smart nok døbt den for at tale grundens naturværdi op. Men du skal lede længe efter lærkerederne, hvis du tager derud.

For et par uger siden kunne Radio24syv afdække, at naturværdien på campinggrunden primært er vurderet til at være af ringe naturværdi, og at kommunens konsulenter kun har været i stand til at finde 5 lærker, 2 viber og 1 sno på grunden.

Så hvorfor har det været så afgørende for SF og Radikale at få flyttet 500 boliger fra campingpladsen til en fredet plads med vildtvoksende natur og høj kulturværdi?

Mit gæt er, at det er populisme i sin reneste form. De prøver at ride videre på bølgen fra kampen mod byggeriet på Strandengen. Hvis der bare er lidt stemmer i det, så skidt med at Sydhavnen betaler prisen. For hvorfor skulle naturen på fælleden ellers være mere værd end naturen i Sydhavnen? De har ikke engang gjort sig ulejligheden med at få konsulenterne til at vurdere vores natur. Den kan åbenbart affredes i blinde.