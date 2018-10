Tidligere pædagogmedhjælper: Jeg kan med sikkerhed sige, at jeg aldrig skal være pædagog

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Her den anden dag blev jeg mødt af et billede, jeg kender alt for godt. En pædagog var alene med 17 børnehavebørn en hel eftermiddag. Én voksen – 17 børn. Det er næsten ikke til at tro. Men alligevel kender jeg billedet alt for godt.

Jeg kan sige med sikkerhed, at jeg aldrig skal være pædagog. Sidst i august holdt 21 fantastiske børn nemlig afslutning for mig efter mine knap to år som deres faste pædagogmedhjælper. Jeg har tilbragt fem dage om ugen sammen med de børn, nogle har jeg sågar kørt ind i børnehaven. Sjældent har jeg prøvet noget så lærerigt, og det var med tårer i øjnene, at jeg krammede både børn og forældre farvel den eftermiddag.

Hvordan kan det være forsvarligt, at man skal gå hjem fra arbejde flere gange om måneden med dårlig samvittighed, fordi man ikke var tilstrækkelig?

Men det var faktisk også en kæmpe lettelse, for det kan ikke tælles på to hænder, hvor mange hårde eftermiddage jeg har løbet rundt; de morgener, hvor jeg ene voksen har taget imod flere end ti børn, eller de gange, jeg har måttet lade et barn græde, fordi jeg allerede havde et i hver hånd og to på skødet.

Det er oftest hverdagen i de danske daginstitutioner, at der ikke er voksne nok. Det er det samme billede, mine venner fra andre institutioner giver, og det samme billede, jeg møder på Facebook. Hvordan kan det være forsvarligt, at man skal gå hjem fra arbejde flere gange om måneden med dårlig samvittighed, fordi man ikke var tilstrækkelig?

Det er på tide, at vi hanker op i vores politikere. Vi snakker om, at Danmark skal være det bedste land i verden at vokse op i. Vi har valgt, at alle forældre skal kunne gå på arbejde i Danmark, og det er så unikt, at så mange børn i Danmark får muligheden for ikke blot at blive set af deres forældre, men også af dygtige og ambitiøse fagfolk. Men hvis den ambition skal have nogen gang på jorden, skal vi til at stille krav til de politikere, der ikke engang kan samle sig om noget så simpelt som en minimumsnormering.

Jeg håber sådan, at vores samfund snart vågner op. Ellers ender vi med at knække nakken på pædagogerne. Og vi ender med at lade vores børn betale for, at mor og far kunne få skattelettelser og en ny fed bil at køre i.