Mor og studerende: Jeg vil ikke have flere penge mellem hænderne, når ikke der er hænder nok til at passe mit barn

»En tryghedsdækning«.

Sådan kalder børne- og socialminister Mai Mercado sit kommende udspil, der går ud på at ansætte flere pædagoger (340 fordelt på hele landet), så der i ydertimerne, hvor vi forældre afleverer og henter vores børn, er nok voksne til at passe børnene. Så kan vi forældre nemlig gå på arbejde »med ro i maven«, som hun skriver. Det kunne da være rart.

Og det er i og for sig også et fint initiativ, det skriger bare til himlen, at det er en tryghedsdækning for forældrene, så vi kan bevare en illusion om, at der er hænder nok til vores børn, når vi ræser af sted på jobbet for at få det hele til at hænge sammen.

Nok voksne betyder i denne sammenhæng, at hvis der f.eks. er 6 børn, skal der være minimum 2 voksne, men kun i ydertimerne.

Hvis det var børnenes tryghed, der var i fokus, burde den normering gælde hele dagen i landets vuggestuer: maks. 3 børn pr. voksen. Desværre lader det til, at det kun er vigtigt, at der er voksne nok, når vi forældre er der til at se, hvad der egentlig foregår.

Igen: Fint initiativ. Det klinger bare lidt hult, når initiativerne er så halvhjertede, og næste vigtige fokusområde for partiet desuden er skattelettelser.

Hvis man spørger pædagogerne, ønsker de også flere hænder midt på dagen. I en ny undersøgelse fra Bupl har 75 procent af de 8.823 adspurgte pædagoger svaret, at de har svært ved at give den nødvendige støtte til udsatte og sårbare børn.

Bupl’s formand, Elisa Bergmann, påpeger desuden, at der mangler 4.000 pædagoger i institutionerne, før vi er tilbage til forholdene inden finanskrisen. Der er lang vej fra 340 til 4.000.

Vores kære børneminister har med egne ord meget fokus på, at børn får »en god start på livet« og nogle gode 1.000 første dage.

Jeg vil ikke have flere penge mellem hænderne, når ikke der er hænder nok til at passe mit barn.

Og jeg har da ofte overvejet bare at passe min datter hjemme selv, men det vil ikke hjælpe på situationen for alle de børn, hvis forældre enten ikke har denne mulighed eller ikke har ønsket om det, og det er trods alt størstedelen i det samfund, vi har indrettet i dag.

Derfor er vi nødt til at råbe op og få ændret forholdene i institutionerne generelt. Ikke kun i ydertimerne.