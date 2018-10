Politikernes fordømmende hetz mod gadesovere er en skamplet på Danmark

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I september blev en hjemløs mand dømt for at have overnattet alene på gaden, med henvisning til at der var tale om en såkaldt »utryghedsskabende lejr«. Manden sov i januar alene i et indgangsparti på en af Københavns gågader, hvor han havde tæpper, puder, dyne samt indkøbsvogn med ejendele.

Vurderingen var, at denne enmandslejr har skabt utryghed i nærområdet, idet han bl.a. havde en yoghurt stående, som anklagemyndigheden mente kunne tiltrække rotter. Det er et bekymrende udfald, for med denne dom er hjemløshed nu reelt blevet kriminaliseret i Danmark. I Kirkens Korshær frygter vi de konsekvenser, dommen kan få for samfundets udstødte.

Kompasset Kirkens Korshær arbejder med udenlandske hjemløse, der opholder sig i København og forsøger at overleve. De fleste håber at tjene rede penge, som kan understøtte familien i hjemlandet. Mange lever et fornedret liv og opsøger Kompasset for at få en pause fra gaden. Hos os kan de få et bad, opbevare ejendele, hvile ud på en madras og få information om muligheder og umuligheder i Danmark.

Vi forsøger at lindre og hindre desperation og social deroute. De fleste er nødt til at sove udendørs, og her forsøger de at holde sig usynlige for ikke at vække utryghed og være til gene for offentligheden. De spørger os, hvordan de skal undgå at få et bødeforlæg. Skal man sove alene og risikere at blive udsat for overfald? Må et ægtepar sove sammen og have tasken liggende ved deres side, eller vil politiet slå ned på sådan en lejr?

Udvidelsen af ordensbekendtgørelsen eller den såkaldte lejrlov fra 2017 rummer ingen klar definition af, hvad en utryghedsskabende lejr er, hvorfor vi hver dag svarer: Vi ved det ikke.

Mange lever et fornedret liv

Der er føjet mange nye frustrationer og bekymringer til den allerede utrygge tilværelse som gadesover. Vi møder mennesker, der er endnu mere stressede og pressede i den daglige overlevelse, og det er blevet næsten umuligt at rådgive hjemløse om, hvor og hvordan de kan sove.

Vi ser ingen tegn på, at straf og kriminalisering afhjælper hjemløsheden i Danmark. Tværtimod. Udstødende lovgivning forværrer levevilkår for de mest sårbare og vanskeliggør evnen til at træffe langsigtede valg, der kan bedre den enkeltes livssituation.

Vi vil kraftigt opfordre politikere og beslutningstagere til at stoppe den fordømmende hetz mod gadesovere og i stedet arbejde for værdige, holdbare løsninger, der kan få flere mennesker indendørs og på fode i deres liv. Straf og forbud løser intet, når der ingen alternativer er.

Lejrloven er uanstændig og en skamplet på det danske samfund.