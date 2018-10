Skuespiller Nastja Arcel om et helt livs kærlighed til Kim Larsen: For mig begyndte det hele med et kindkys i et perfekt øjeblik

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Et oplevelse, et møde i et særligt øjeblik, når stjernerne står på en bestemt måde, kan rykke rundt på alt indeni, så intet længere er, som det var. Pludselig har man en ny følgesvend med sig resten af vejen.

Jeg husker mit livs første koncert. 12 år gammel sidder jeg på mit værelse, intet overblik over verden og livet, men fuld af rundttumlende tanker og følelser. Min far kommer ind, ivrig: »Du skal med til koncert! Kom!«. Og vi kører af sted og går ind på Christianshavns Beboerhus fuld af røg. 4 mænd spiller og en af dem, ham, der står i midten, synger spiller guitar og ryger.

Blå bog Nastja Arcel Født 1963 Uddannet på skuespillerskolen ved Odense Teater i 1987. Underviser i mundtlig kommunikation Har medvirket i en lang række danske spillefilm og tv-serier. Blev nomineret som bedste kvindelige birolle i filmen Kongekabale i 2005.

En kraft får mig til at stoppe og kigge - og jeg bliver trukket op mod dem tættere, tættere på - næsten lamslået, mens jeg gynger lidt, som man skal. Og så ser han mig lige i øjnene. Altså jeg står jo lige foran dem - så det er svært at gøre andet, men for mig er der ingen vej tilbage fra dette øjeblik. Og da det er slut og alle står i kø for at få en autograf, tøffer jeg med.

Mit hjerte hamrer – jeg plejer ikke at tale med nogen, jeg ikke kender – og jeg når frem og hvisker:

»Må jeg få en autograf?«.

»Hvis jeg får et kys«, svarer han og bøjer sig ned til mig.

Og jeg kysser ham, og mine læber mod hans voksne kind i det halve sekund bliver mit første skridt ind i en verden, hvor eventyr er virkelige og livet bare venter på at tage imod og løfte mig op.

Kort tid efter flytter en familie med to tvillingesøstre på min alder – 13-14 år – ind nedenunder os, og de er Gasolin fans på en måde, jeg aldrig har set nogen være fans før. Snart er alle vores værelser tapetseret med Gasolinbilleder klippet ud af 'Vi unge' og aviser.

Et stort billede af Kim Larsen får kys morgen og aften. Der står 'Jeg elsker Kim' med tusch overalt! Og tvillingerne kender en, der passer Kims børn. Åh, fortryllelse!

»Tag mig med til Joanna!« bliver min nøgle til livet. Og lykken må være at være den dreng, der synger den. Åh, tag mig med der hen, »hvor man ikke bare skal passe sig selv«. Ja, hvor mon det er i verden?

Og Soya og Karen Blixen og Celestin og Floridor er nogle af de ord, jeg ikke ved, hvad betyder, men de venter derude i livet. Rabalderstræde er den fest, jeg ville ønske, jeg var inviteret til, men nok ikke tør gå med til, hvis jeg bliver.

»Tag mig op!« ... åh, nej … at gå ad vejen mod Korsør i regn og ikke blive taget op? Hvor skrækkeligt! Hvordan kan nogen lade være med at tage Kim Larsen OP?

Og årene går, og jeg bliver teenager til »Dagen før var du kun en lille tøs – for lille og for bange til at gå løøøøøøøs«. Ja, hvem der bare ville få fat på mig. Gys og lyst! Og uden at være smuk som Alain Delon og uden at været den, en pige drømmer om at gifte sig med en dag, er han den, jeg gerne vil ses og beundres af og holde i hånden en dag i skoven. Ham, som har modet til at spørge mor og far, om han må tage mig en tur med i skoven. Ham, som vælger den fattige pige frem for den rige, fordi den rige pige er næsten aldrig glad, men den fattige har lært at nøjes.

Og 'Kvinde min'. Er den spillet 10.000 gange på grammofonspilleren?

Jeg mærker, at Kim er draget af kvinden og står tusinde mil fra hende og rækker hænderne ud mod hende og råber: Der er ikke tusinde mil imellem dig og mig! Og han elsker hende jo. Og vi - tvillingerne nedenunder og jeg - ved, at Kim Larsen har en meget, meget flot, næsten guddommeligt høj og smuk hustru. Og hun, den heldige, har fået en sang kun til sig.

Men på en måde er det faktisk rart ikke at være hende - ligesom det også er ok ikke at at være Nanna med den røde mund. Selv om Kim ikke dømmer hende, ligesom alle andre gør. Kim er nemlig de unge pigers, de unge kvinders, de modne kvinders og de ældre kvinders sanger. Han synger til kvinder fuld af varme og beundring og sårbarhed, beundring og charme.

Alene på værelset glæder jeg mig hele ugen til at græde til 'Som et strejf af en dråbe', for jeg ligger i mørket og lytter til Tværs med unges triste fortællinger fra deres liv, og sikke en glæde, da jeg får råd til at købe Live-pladen – for der var den på! Så kunne jeg høre den igen og igen og græde, lige så tit jeg ville.

Og Kim ved nemlig alt om at være ensom og længselsfuld - selv om han er så kendt. Hør bare 'Masser af succes' hvor han er åh, så ensom i de iskolde garderober. Jeg vil gerne trøste dig, Kim.