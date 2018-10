Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Jeg er forundret over, hvor mange mennesker der siger, at de ikke har en hobby. Det virker måske ikke som noget særlig vigtigt, men jeg ser det – med fare for at lyde svulstig – som et tegn på en civilisation i forfald.