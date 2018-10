Efter svindelsag i Socialstyrelsen: Er verdens næstmindst korrupte land bare plumråddent?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Så kom den forkætrede Satspulje igen i søgelyset. Denne gang som hovedrolleindehaver i en skandale om tyveri af 111 millioner kroner, som skulle være gået til livsforbedrende indsatser for landets socialt udsatte, men i stedet røg ind på en konto i Danske Bank. Tilsyneladende i total ubemærkethed.

Men vi burde have set det komme.

Og gjorde det på en måde også.

Satspuljen har nærmest siden sin fødsel været skældt ud fra både højre og venstre for at være et uregerligt foretagende, som uddeles efter alt for tilfældige præferencer og parametre. Men ingen har rigtig gjort noget ved det.

For fem år siden kom daværende socialminister Annette Vilhelmsen sågar – temmelig utilsigtet – til at afsløre, hvor lidt styr der var på den årlige satspuljeuddeling, da hun blev grebet af stemningen på Brugernes Bazar og for rullende kamera lovede Lisbeth Zornig 1 million kroner til projekt ’Stemmer på kanten’. Vel at mærke 18 dage før ansøgningsfristen udløb, og helt uden at Zornig havde søgt om noget som helst.

Miseren førte til en masse ballade. En næse til ministeren, en advarsel til departementschefen, afskaffelse af de såkaldte lukkede puljer og en ekstraordinær gennemgang af hele satspuljeadministrationen, som blandt andet viste problemer med tilbageførslen af midler fra ordninger, som var ophørt.

Hvor var pengene?

Det blev en tværministeriel taskforce sat til at undersøge, og den konstaterede blandt meget andet, at problemet var, at opgørelsen af uforbrugte midler foregik manuelt (læs: usikkert), at det kun var et fåtal af bevillingerne, der kunne følges op på, og at det var umuligt at kontrollere, om bevillingerne i projektoversigten stemte overens med årets finanslovsbevilling.

Det så ikke for godt ud. Taskforcen anbefalede derfor at gøre det hele mere sikkert og transparent.

Også Rigsrevisionen gravede sig ned i dyndet, og deres beretning om forvaltningen af ’de fattiges finanslov’ fik Statsrevisorerne til at kræve opstramninger. Dem blev der fulgt op på i begyndelsen af 2017, og her vurderede Rigsrevisionen, at det gik så godt med at etablere »en mere enkel, automatiseret, sikker og gennemsigtig administration«, at sagen kunne lukkes.

Den danske befolkning er verdens mest tillidsfulde

Både før, under og efter at alt dette gik for sig, ved vi så nu, at der angiveligt sad en betroet medarbejder i Socialstyrelsen og udbetalte puljebingo til sig selv big time. Fra en forsigtig start i 2002 på 300.000 kroner til årlige overførsler på mellem 7 og 15 millioner fra 2007 til 2014.

I 2015 blev administrationen af pengene flyttet fra København til Odense, og så faldt ’gevinsten’ til 7,6 millioner de seneste tre år. Undervejs modtog den nu mistænkte Dronningens Fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste. Og nu er hun forsvundet. Hvad skal man snart sige?

En ting er at være tyv og bedrager. Det er kriminelt nok i sig selv. Men tænk alligevel at stjæle fra dem, som allerede intet har. Det er fandeme flot. Og ud over kynismen og det kæmpestore beløb springer det skarpt i øjnene, at svindlen er foregået hen over 16 år. Man tror, det er løgn.