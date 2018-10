Udenlandsk studerende: Kære uddannelsesminister. Giv os en fair chance for at blive i Danmark

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Kære uddannelsesminister Tommy Ahlers.

Jeg kom til Danmark i 2012, da jeg var blot 18 år gammel. Som mange danskere, der vælger at studere i udlandet, søgte jeg nye oplevelser og udfordringer i mødet med en ny kultur.

Danmark har givet mig mine første år i voksenlivet, mit første job, min første kærlighed, og så gav Danmark mig en skulder at græde ved, da min mor døde tilbage i mit hjemland. Danmark har været mit hjem gennem sorgfulde og glade øjeblikke i mit liv.

Det var også i Danmark, jeg startede mit studenterpolitiske engagement for at gøre vores uddannelser bedre. Jeg har kæmpet for, at alle skal have lige mulighed for at få deres drømme opfyldt.

Jeg kan oplyse dig og andre om, at vi faktisk brænder for at blive en del af det danske samfund

Jeg har været med til at starte nye projekter, jeg har frosset på gaden under demonstrationer og brugt mange søvnløse nætter på at finde løsninger på de problemer, som vores universiteter står i.

I dag er jeg en del af den politiske ledelse i Danske Studerendes Fællesråd, hvor jeg repræsenterer 160.000 studerendes interesser, og jeg er stolt over at tale på vegne af dem hver dag.

Og jeg er ikke et unikt eksempel. Vores uddannelser er fyldt med internationale studerende, der vil forbedre deres studiemiljø og samfund.

De bringer nye ideer med sig fra deres hjemlande, og de bidrager aktivt med innovation og nytænkning. De opretter virksomheder og bygger organisationer op fra bunden. De skaber studiebarer, støttegrupper for studerende og organisationer, der kæmper for en bedre verden.

Falsk fjendebillede af udenlandske studerende

Derfor er det sørgeligt at opleve den nuværende politiske diskurs, der har til formål at skabe et falsk fjendebillede af os internationale studerende. Vi bliver systematisk anklaget for at være såkaldte ’velfærdsturister’, der ikke bidrager til samfundet og er en økonomisk byrde for Danmark.

Som studerende er jeg dybt skuffet over, at du nu også har budt ind på dette falske fjendebillede og har skabt et loft, der betyder, at der i fremtiden vil være 1.000 færre engelsksprogede studiepladser og dermed færre af os i landet.

Dit eneste argument for denne rundbarbering er, at for mange af os ikke bliver i landet, når vi er færdiguddannet. Desværre har hverken du eller andre politikere faktisk spurgt os, hvorfor det er svært for os at blive.

Jeg kan oplyse dig og andre om, at vi faktisk brænder for at blive en del af det danske samfund. Det er dog ikke altid lige nemt, hvorfor mange af os desværre må rejse hjem igen.

For nylig sagde du, at du ønsker at sikre, at flere internationale studerende bliver her.

Hvis det er sandt, så har vi i Danske Studerendes Fællesråd en række forslag til, hvordan vi gør det muligt. Vi mener nemlig, at udgangspunktet for debatten bør være, at vi skaber bedre rammer for, at flere kan blive, frem for helt at forhindre folk i at komme hertil.

Svært at gennemføre danskkurser

En af de store udfordringer er, at det er svært at blive i Danmark, hvis man ikke taler dansk. Her er løsningen at give folk bedre mulighed for at lære sproget, men det har jeres regering for nylig besværliggjort.

Faktisk har man nærmest umuliggjort, at vi som studerende kan gennemføre danskkurser, da I har indført massiv brugerbetaling på op til 12.000 kroner. Derfor foreslår vi, at man igen giver alle internationale studerende gratis adgang til at lære det danske sprog.