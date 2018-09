Hjælp studerende ordentligt hjem: Unge mennesker straffes for at tage til udlandet og dygtiggøre sig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Tiden omkring finanslovsforslag er notorisk tumultariske og præget af uenigheder. Alligevel oplever vi i netop disse dage en sjælden enighed tværs over det politiske spektrum. Den lave arbejdsløshed og pæne vækst har fået både LA, S og V til at pege på udlandet som kilde til kvalificeret arbejdskraft.

Det er ikke så underligt. Tandhjulene er smurt, den økonomiske damptromle tonser afsted, og ikke siden før finanskrisen har ledigheden været så lav som nu. Derfor foreslår en lang række beslutningstagere, at vi bør lempe kravene til danske virksomheder, der ønsker at ansætte højtuddannede udlændinge. Ligeledes efterspørger erhvervslivet talent med international erfaring.

Og det er sandt, at Danmarks lille størrelse fordrer et globalt udsyn, hvis vi skal have nok hænder til at imødekomme både vækst og velfærdskrav. Men ud over fast track-ordninger og skattefordele findes der en lavere hængende frugt: Hjælp de 12.000 danske udenlandsstuderende med at komme ordentligt hjem igen.

I takt med at et stigende antal danske unge tager hele og dele af deres uddannelse i udlandet, bliver vores uddannelsessystem og arbejdsmarked nødt til at følge med. Som videnssamfund er Danmark dybt afhængig af at kunne tiltrække og fastholde dygtige mennesker, der forstår at drage nytte af globaliseringens muligheder.

Når talentfulde studerende vælger at læse en krævende etårig master i udlandet, stødes de ofte væk fra det offentlige danske arbejdsmarked i en længere årrække

Derfor er det også positivt, at danske unge drager ud i verden for at dygtiggøre sig, men mange ender i dag i en benlås af outdated regulering, der gør det svært at vende hjem igen. For at tage hånd om vores unge internationaliserede medborgere kan vi derfor konkret begynde med tre ting for at gøre hjemvendelsen lettere:

1. Reformér retskravet på universitetet.

Danske studerende, der tager deres bachelor på et dansk universitet, har krav på at blive optaget på kandidatoverbygningen, hvis man søger ind direkte efter afsluttet bachelor. Det betyder, at studerende med en international bachelor ender bagerst i køen, når de søger ind på kandidater i Danmark.

Derfor kan en studerende med bachelor fra Oxford University for eksempel have svært ved at blive optaget på populære danske kandidater på trods af evner og merit.

Disse ulige vilkår skubber dygtige mennesker med international erfaring længere væk fra det danske arbejdsmarked og berøver universiteterne interessante, nye perspektiver.

2. Ligestil udenlandske masters med danske kandidater

Når talentfulde studerende vælger at læse en krævende etårig master i udlandet, stødes de ofte væk fra det offentlige danske arbejdsmarked i en længere årrække. Under de nuværende regler anerkender offentlige arbejdspladser, f.eks. ministerier nemlig ikke disse uddannelser på lige vilkår med danske kandidater og tilbyder derfor kun ansættelse på bachelorvilkår. Denne forskelsbehandling skræmmer dygtige kræfter bort, som kunne styrke det offentlige Danmarks arbejde for velfærdssamfundet.

3. Lad kærligheden krydse grænser

Ligeledes kan det være særdeles svært for studerende, der har fundet kærligheden under ophold i udlandet, at få deres partner med til Danmark. Hvis man derfor nærer seriøse ønsker, om at drage udenlandsstuderende hjem igen, må disse vilkår forbedres. Med de nuværende regler straffes de danskere, der af egen drift beslutter sig for at tilegne sig international erfaring og dygtiggøre sig uden for landets grænser.

Det er på alle måder bagstræberisk. Lad os i stedet gøre os selv en tjeneste. Lad os belønne de unges udlængsel og drage fordel af deres globale udsyn og kompetencer ved at gøre det langt lettere for dem at vælge at vende hjem.