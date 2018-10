Ekspert: Troen på det digitale slaraffenland er forduftet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Måske mangler vi danskere digital dannelse. Hvor længe har man til at besvare en sms? Må man bruge sin telefon under møder? Er en iPad en acceptabel babysitter? Det er spørgsmål uden oplagte svar.

I sidste måned udkom Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks’ bog ’Hvordan bliver vi digitalt dannede?’. Her beskriver forfatterne det minefelt af problemer, som enhver smartphoneejer modigt betræder.

Et blidt tryk på skærmen, og du kan have vekslet en uoverskuelig del af dit privatliv – og måske dine venners – til den sidste nye digitale bekvemmelighed. Et tryk mere og du kan have videresendt strafbart indhold med vidtrækkende konsekvenser.

Faretruende? Så tænk på, hvordan risikoen for svigtende overblik vokser, hvis du er træt, fuld eller meget ung.

Forfatternes bekymring er begrundet. Udviklingen i sociale teknologier foregår så lynhurtigt, at normer, love og almindelig eftertanke kun meget vanskeligt kan følge med.

Vi har simpelthen fået et kulturelt datachok. Og med det datachok en dårlig smag i munden af bekymring og lurende kontroltab. Er det skidt? Nej da!

Men hvor det smartphonebærende individ kan være på herrens mark, kan man også pludselig spore en slags kollektiv besindelse, en slags kulturel nødopbremsning i forhold til de fremadstormende teknologier.

Tegnene er tydelige. Her i oktober annoncerede Facebook sin kommende videotelefon Portal. Techmediet Gizmodo lagde ikke fingrene imellem:

»Facebook har samlet set vist sig som et tab for menneskeheden. Men hvis du er en af de personer, der skider på alting, så er Portal måske noget for dig«.

Man kan diskutere størrelsen af Facebooks krise, men politisk og kulturelt er den mørkeblå kæmpe omtrent lige så cool som pengehvidvask eller hverdagssexisme.

Nej tak til ukontrollerede datastrømme

Lad os kigge mere lokalt. På min datters Frederiksberg-skole indsamler man nu rutinemæssigt smartphones i særlige æsker, når det ringer ind til første time. Børnene får dem tilbage, når skoledagen er slut. Denne praksis er bemærkelsesværdig på flere måder.

For det første sker telefonindsamlingen uden omsiggribende moralsk stillingtagen. Den ledsages ikke af nogen som helst filosofisk overbygning eller holdning til telefonens rolle i hverdagen, i demokratiet eller i fremtiden.

Indsamlingen sker blot med den pragmatiske begrundelse, at lærerne foretrækker at gennemføre undervisningen uden at skulle konkurrere med Messenger, Fortnite eller en konstant symfoni af bimlende notifikationer.

For det andet er det bemærkelsesværdigt, at ingen proteststorm har rejst sig. Ophidsede forældre er ikke mig bekendt gået i fakkeltog mod dette reaktionære ønske om fred, ro og fornuftige undervisningsforhold.

Det er ellers ikke længe siden, at voksne mennesker i fuld alvor udbredte sig om, hvordan resignation eller skepsis mod den nyeste teknologi i klasselokalet var en forargelig og usaglig pædagogisk ansvarsflugt. Noget er forandret!

På et lidt højere niveau har regeringen netop i sidste måned opgivet digitalisering af danske valghandlinger. Beklager, men du kommer altså ikke til at stemme til folketingsvalg med dit NemId. Den aktuelle begrundelse er naturligvis frygt for indblanding fra et vist stort land mod øst. Men hvornår har sikkerhed før vægtet særlig tungt i den omsiggribende digitalisering?

De seneste års massive dataindsamlinger hos offentlige myndigheder har aldrig været specielt sikre. Følsomme data er rutinemæssigt strømmet ud af sprækker og huller, og det har ikke hidtil medført ret mange bekymrede panderynker.

Men vi er ved at få kolde fødder. Ikke mindst på EU-niveau, hvor vi med GDPR-reglerne i foråret valgte at rejse et ganske massivt dige mod de ukontrollerede datastrømme.

Hvor den frie datas ukrænkelighed før vægtede højt, valgte vi pludselig at trække i en stor juridisk bremse for at beskytte borgernes privatliv.