Regionsrådsmedlem: Lad Nationalbanken være statens bank

Den danske stat har netop genvalgt Danske Bank som statens bank. Danske Bank var den eneste bank, der afgav bud på opgaven, og dermed var det svært for innovationsministeren at vælge en anden.

Det er i sig selv utilfredsstillende at have et udbud, hvor kun én leverandør byder. Formålet med et udbud er jo, at forskellige leverandører skal konkurrere på pris og kvalitet. Men når kun én bank byder, så kan de jo næsten selv bestemme prisen.

Man kunne endda overveje, om ikke statens bankforretninger er så vigtige, at vi skulle lade Nationalbanken stå for dem uden at udbyde dem

Ministeriet har godt nok vurderet, at prisen er i orden, men hvad mon Danske Bank kræver næste gang, når der nu ikke er andre banker, der byder?

Desuden løser en god pris ikke problemet med, at Danske Bank har erkendt at have ansvaret for danmarkshistoriens største hvidvaskning af penge.

Hvis vi skal udbyde opgaven, er vi nødt til at sikre, at der er mindst to banker, der byder. Ellers risikerer vi både, at staten kommer til at betale for meget, og at staten bliver tvunget til at vælge en bank, der af andre grunde ikke bør betegne staten.

Staten kan naturligvis ikke tvinge privatejede banker til at byde. Men staten ejer jo selv Nationalbanken, og der burde ikke være noget i vejen for at bede Nationalbanken om at byde på opgaven.

