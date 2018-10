Hverdagsracismen findes overalt i Danmark: De smed bananer efter os og råbte, at vi var perkere, der skulle fucke ud af deres land

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Jeg hader muslimer, og det skal jeg have lov til«. Sådan sagde en mand til mig i sommer. Jeg havde inden denne sommer aldrig før oplevet at blive udsat for åbenlys racisme i Danmark.

Men omgangstonen er blevet forrået, og efter at jeg havde skrevet om mine oplevelser, bad jeg på Facebook folk om dele deres erfaringer med racisme. Efter aftale med de enkelte bringer jeg deres historier:

Satnam Singh, 31 år, fuldmægtig, København

»Jeg tilhører trosretningen sikhisme, som blandt andet er kendetegnet ved, at mændene bærer turban, og det er derfor ikke ualmindeligt, at nogle danskere forveksler vores tro med islam. Det var kort tid efter terrorangrebene i Bruxelles i marts 2016, og jeg var taget i Netto med min mor. Da vi er på vej ud af butikken, vælger en fremmed mand at spytte efter min gamle mor. Jeg løber efter ham og konfronterer ham og spørger, hvorfor han følte sig berettiget til at spytte efter en ældre dame. Efter en længere samtale, hvor han indser grovheden af sin handling, undskylder han, og vi går hver til sit. Ti minutter senere cykler den samme mand forbi og vælger at stoppe op ved siden af, hvorefter han spørger, om han ikke skal køre mig hen for enden af den 800 meter lange gade, da vi skal samme vej. Det føles lidt akavet, men jeg ville ikke afvise hans fine gestus, så jeg satte mig bag på hans cykel. Jeg har desværre også oplevet andre tilfælde, hvor gerningsmændene var knap så modtagelige for kritik af deres racistiske (og ofte antimuslimske) adfærd, hvilket er endt med, at jeg har måttet tilkalde politiet«.

Miriam Hussein, 22 år, medicinstuderende, Vejle (min søster)

»Jeg må have været omkring 14 år gammel, da jeg første gang oplevede racisme. Jeg gik i centrum af Vejle med fire veninder, hvoraf to bar muslimsk hovedtørklæde. Pludselig kørte en sort bil forbi os og sænkede farten. De unge mænd i bilen rullede vinduet ned og overdængede os med skældsord: »Perkere, skrid hjem herfra, fuck ud af vores land«. De afsluttede seancen med at kaste bananer efter os. Da vi senere på aftenen var på vej hjem, kørte samme bil forbi igen. Denne gang smed de ølflasker efter os. Jeg behøver vist ikke fortælle, hvor kede af det vi blev.

Manila Ghafuri, 25 år, kommunikationsmedarbejder, København

»Jeg var på vej ind i en butik på Strøget i København og opdagede i første omgang ikke, at der var en kvinde bag mig, hvorfor jeg ikke holdt døren for hende. Hun udbrød vredt: »Ej, du kan godt lige holde døren for mig«, hvortil jeg forklarede hende, at jeg altså ikke så hende, og at hun godt kunne sige det på en pæn måde. Kvinden blev vred og sagde så: »Skal du belære mig? Du kan også bare tage hjem til dit land«. Jeg blev paralyseret, men fanden tog ved mig, og jeg blev vred. Jeg fulgte efter kvinden og spurgte hende: »Hvad mener du med, at jeg skal rejse hjem? Hva’ mener du?«. Kvinden svarede: »Du skal ikke komme her og fortælle mig noget. Gå hjem og besøg din søster«.

Jeg er stædig af natur og spurgte igen: »Hvad mener du med, at jeg skal rejse hjem?«. Kvinden svarede: »Der, hvor du bor«. Jeg spurgte: »Hvor bor jeg henne?«. Kvinden forsøgte sig med: »Det ved jeg ikke. Nørrebro, Vesterbro, Østerbro?«. Inden kvinder gik, sagde jeg til hende: »Mit hjem er her. Så du skal ikke sige til mig, at jeg skal rejse hjem«. Kvinden gik sin vej, og jeg brød ud i gråd. En tilfældig kvinde stoppede op og trøstede mig med et kram«.

Vi har alle en borgerpligt, når vi oplever, at en person bliver chikaneret eller udsat for racistiske, sexistiske eller homofobiske tilråb

Amina Rafik, 25 år, tandplejerstuderende, København

»Trods min marokkanskdanske baggrund har mit ret så danske udseende altid gjort, at jeg oftest har kunnet camouflere mig i mængden af etniske danskere. Det var først, da jeg i mine teenageår begyndte at bære tørklæde, at jeg oplevede diverse tilråb om min religion. Værst var en oplevelse, som jeg havde tilbage i 2012 i den lokale Rema 1000, da en midaldrende mand diskret forsøger at følge efter mig. Ude foran butikken kom han gående imod mig med et meget surt blik. »Sig mig, hvor kommer du fra«, spurgte han. Jeg svarede naivt: »Jeg er halvt dansk og halvt marokkansk«. Manden bukkede sig ind over mig, så det blev ubehageligt, prikkede mig hårdt på skulderen, mens han sagde: »Næh, ved du, hvad du er? Du er en landsforræder!««.

Guxim Ahmetaj, 21 år, stud.scient.pol, Horsens

»Jeg arbejder hus PostNord ved siden af min studier, og jeg arbejder for det meste kun om lørdagen. Forleden skulle jeg forbi en lille landsby i Østjylland, hvor jeg skulle aflevere en håndfuld pakker i den lokale SuperBrugs. På vej ud overhørte jeg så en samtale mellem en ansat og en kunde – begge mænd på omkring 40 år. Kunden spurgte mistroisk den ansatte: »Hvad laver han her?«.

Den ansatte svarede: »Jamen han afleverede såmænd bare nogle pakker til os«.