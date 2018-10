Julies kræftsyge mor måtte pendle mellem sygehuse: Jeg ville ønske, hun ikke havde boet i Udkantsdanmark

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

En eftermiddag i maj fik min mor konstateret uhelbredelig kræft. Ikke ét eneste symptom havde advaret hende inden – hverken på tennisbanen, yogamåtten eller i køkkenhaven.

Men bum! To blodpropper sendte hende på hospitalet, og så fulgte fem ugers helvede på Jord.

Min mor, som boede i Sønderjylland, havde mange komplikationer og blev flyttet fra det ene hospital til det andet.

På kun fem uger nåede hun at være indlagt på tre forskellige sygehuse ad to omgange hver. Hun følte sig klart mest tryg på det største af dem, i Odense – ligesom vi pårørende gjorde.

Her følte vi, at vi var et sted, der med sine mange specialer kunne håndtere de mange komplikationer.

Men min mor kunne ikke blive i Odense, selv om det var hendes store ønske. Hun blev sendt retur til de mindre sygehuse i Sønderjylland, når Odense havde håndteret de sværeste komplikationer. Indtil nye opstod.

På det lokale sygehus, som min mor var tilknyttet grundet sin bopæl, blev vi mødt af mennesketomme afdelinger og læger, der talte gebrokkent dansk og var svære at kommunikere med.

Vi fik øjeblikkelig følelsen af, at den ene hånd ikke vidste, hvad den anden gjorde. Jeg pendlede til og fra min bopæl i København og oplevede dyb stress over ikke at vide, om min mor fik den behandling, hun skulle.

Da vi mærkede en pludselig forværring i sygdommen, spurgte vi lægerne, om de havde ændret dosis for min mors medicin. Svaret var, at hun slet ikke fik den medicin mere, og de vidste ikke hvorfor. Men de var da enige i, at den skulle genoptages.

Mange af de ting, man tror sker automatisk, når et alvorligt sygt menneske er indlagt på et dansk sygehus, måtte vi bede om eller stå for selv. Det lykkedes for eksempel at få en samtale med en kræftlæge, fordi vi insisterede på det (den slags er åbenbart ikke givet, bare fordi man er kræftsyg). Det lykkedes også i sidste øjeblik at få plads på et hospice, fordi vi pressede på (hun tilbragte sit sidste døgn på et fantastisk hospice).

Til gengæld lykkedes det aldrig at få en psykolog til at komme og tale med hende, selv om hun havde fået det tilbudt og takket ja. I stedet øgede man mængden af sovemedicin, så hun kunne få lidt ro for den dødsangst, der lammede hendes nattesøvn.

Alle kampene drænede og stressede mig. Jeg fik samtidig ondt i maven over alle de syge mennesker, jeg så ligge på stuerne uden besøg fra pårørende, og som derfor måtte nøjes.

Den dag, min mor døde, 13. juni, kastede jeg op hele natten. Jeg var totalt udmattet.

I stedet for at have koncentreret mig om at sidde med min mor i hånden og være nærværende de sidste uger af hendes liv, havde jeg brugt det meste af min energi på at holde styr på medicin, ernæring og tandbørstning og google regler for frit sygehusvalg, hospice og plejeorlov.

Hvis bare min mor ikke havde boet i Udkantsdanmark, så kunne hun måske have undgået at pendle rundt mellem regionens sygehuse.

De mange timer i ambulance og de konstant nye ansigter og omgivelser forværrede hendes tilstand hver eneste gang – fysisk såvel som mentalt. Hun var dybt afhængig af, at vi som pårørende talte hendes sag og gjorde krav på hendes rettigheder.

Det er ærlig talt ikke et sundhedsvæsen, vi kan være bekendt.