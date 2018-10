Pædagog: Kan enhver idiot passe børn?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg er pædagog, og jeg er stolt af det. Desværre støder jeg ofte på holdningen, at der ikke er den store forskel på pædagoger og medhjælpere, og at den ene kan være lige så god som den anden.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er den gennemsnitlige andel af pædagoger i landets daginstitutioner 57 procent. Det er alt for lidt, når al forskning i dag viser, at de første år af et barns liv er de allervigtigste.

Selvfølgelig findes der også mange rigtig dygtige pædagogmedhjælpere. Jeg har selv haft fornøjelsen af at have dem som kollegaer. Det, en god medhjælper har, er intuition. De kan mærke børnene og, lige så vigtigt, de kan mærke sig selv. De har en rigtig god indlevelsesevne og fornemmer, om et barn græder, fordi det er vredt eller ked af det. De er også i stand til at få øje på børnenes glæde og nyde følelsen sammen med dem. De evner har en god pædagog også.

Det, en pædagog derimod også har, er en rygsæk fuld af teori og metoder. Så når en pædagog kan mærke, at et barn er bange, ved hun samtidig, at det er vigtigt at hjælpe barnet med at italesætte frygten og støtte barnet i et skridt ad gangen at overvinde frygten.

Pædagogen kan mærke, at Peter er skuffet og frustreret, fordi Søren leger med den legetøjsbil, som Peter gerne ville have haft. Og hvis Peter reagerer med at græde og slå, ved pædagogen, at Peter skal støttes i at takle de følelser og, når han er faldet til ro, have hjælp til at komme videre i legen – med en anden legetøjsbil.

Pædagogen ved også, hvordan man indretter vuggestuen, så omgivelserne stimulerer og udfordrer børnenes motoriske udvikling. Hun ved, hvad der er næste trin i Annas udvikling, og hvordan hun motiverer Anna til at blive ved med at øve sig.

Og den viden kan vi ikke få for meget af i landets daginstitutioner. Så lad dette være et opråb til alle landets politikere om at starte en debat om normering i landets daginstitutioner, så vi kan højne kvaliteten og sikre den omsorg, børnene har brug for.

Og kære forældre, husk at sætte pris på jeres børns pædagoger. For jeg ved, at der går rigtig mange rundt derude i vuggestuer og børnehaver, som er dygtige til deres job og ligesom jeg er enormt stolte af vores fag!