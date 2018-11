Operation Dagsværk: Ansæt en ung i en dag, og hjælp Grønlands fremtid

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Operation Dagsværk er Danmarks globale elevbevægelse. Her udvælger elever på ungdomsuddannelserne hvert år et projekt, som støttes med oplysning, stillingtagen og handling.

I år har eleverne for første gang siden bevægelsens spæde start i 1961 valgt et projekt i det globale nord: Grønlands fremtid.

Halvdelen af alle grønlandske unge mellem 18 og 24 år har overvejet eller forsøgt at begå selvmord. Det er et forfærdeligt højt tal. Og den barske realitet står i skærende kontrast til håbet om en bedre fremtid.

Lige nu er en ungdomsgeneration på tværs af Nordatlanten nemlig gået sammen om at skabe forandring i Grønland og styrke båndet mellem Grønland og Danmark.

Du kan gøre en forskel sammen med os ved at sætte Grønland i fokus

I mere end et år har frivillige knoklet for at støbe et fundament for fremtiden. Danske og grønlandske unge står skulder ved skulder – i ligeværdigt samarbejde – for at gøre op med fordomme og skabe muligheder for bedre liv.

35.000 elever fra mere end 60 ungdomsuddannelser i hele landet har i de seneste måneder stået ansigt til ansigt med en fortid, der gør ondt, fordi den er fyldt med hårde skæbner, og en nutid, hvor alt for mange drømme fortsat knuses. Nu vil en stor del af dem skabe forandring.

I 50-året for ungdomsoprøret har grønlandske og danske unge besluttet at vende bladet og skrive et nyt kapitel i den danskgrønlandske historie.

Ved at kæmpe for at sætte Grønland på skoleskemaet, aflive myter, der splitter, og samarbejde om at oplære 1.000 unge grønlændere i socialt entreprenørskab, så flere bliver i stand til at handle på deres drømme og skabe forandring lokalt. Og så flere af de 90 procent af Grønlands unge mellem 13 og 15 år, der drømmer om en uddannelse, klarer skærene. Og så onde spiraler med ensomhed, mindreværd, angst, overgreb og misbrug brydes.

Hvis det skal lykkes, må der findes flere arbejdspladser på dagsværkdagen på onsdag 7. november. I skrivende stund mangler der nemlig arbejde til de unge.

For 350 kroner får du fem timers lektiehjælp, skovarbejde, videoredigering, festplanlægning eller kampagnesparring. Og du bidrager til at realisere den fælles ambition, som grønlandske og danske unge har formuleret – samt til at løfte det ansvar, vi har for hinanden i rigsfællesskabet.

For et par år siden besøgte jeg Grønland som frivillig for at lære og dele ud af erfaringer fra frivilligindsatser i Danmark. Jeg fik læring for livet.

Grønland er for mange en sagnomspundet verden langt fra hovedland og bevidsthed. Landet, hvor julemanden bor. Eller nedsættende: hvor eskimoer lever i igloer og holder isbjørne som kæledyr.

’Skøre eksempler’, tænker du måske, men det er den virkelighed og de spørgsmål, grønlandske unge møder, når de møder unge fra Danmark.

I Grønland mødte jeg en ungdom, der lever et ungdomsliv helt som jeg selv. Med studier, sport, ambitioner og kærlighed. Med sociale medier, modetøj og friskbrygget cortado. Jeg mødte en kultur, hvor bæredygtighed ikke er et tilvalg, men en selvfølge. Hvor mennesker lever stærkt, fordi døden er tæt på. Ligesom den barske natur. Og hvor det er naturligt, at alle bidrager. Eller tager konsekvensen ’for ikke at være til besvær’ – som de forklarede.

Det gjorde enormt indtryk!