Statsejet investeringsfond bruger udviklingsmillioner på klimasvineri: Danske skattekroner går til svinefabrikker og oliekraftværker

Siden 2016 har Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) fået over 800 millioner kroner fra den danske udviklingsbistand til at investere i bæredygtig udvikling.

Men i praksis bliver de danske skattekroner blandt andet investeret i svinefabrikker og oliekraftværker. Udviklingsminister Ulla Tørnæs må sikre, at vores bistand bidrager til en grøn omstilling - ikke undergraver den.

Om indlægget Dette indlæg tager udgangspunkt i den tale, som forfatteren holdt forleden i forbindelse med ' Klimapåmindelsen', der finder sted på Christiansborgs hovedtrappe hver torsdag morgen.

IFU er en statsejet institution, der i samarbejde med danske virksomheder investerer i udviklingslande. IFU laver kommercielle investeringer, der skal give afkast, men det skal samtidig være investeringer i projekter, der ikke ville være realiseret uden de ekstra penge fra staten.

Ifølge IFU’s vedtægter er fondens formål »at fremme investeringer, der understøtter bæredygtig udvikling i udviklingslande og bidrager til realiseringen af verdensmålene«.

Det klinger dog hult, når man ser på, hvad IFU faktisk investerer i. Fonden investerer nemlig primært udviklingsbistand i store danske virksomheder, som i mange tilfælde underminerer en bæredygtig udvikling i udviklingslandene.Vi ved allesammen, at tiden er løbet fra fossile brændsler, og FN’s klimapanel kalder til handling for klimaet nu.

Pensionsselskaber trækker deres investeringer ud af olie- og kulbaserede virksomheder og IFU’s svenske pendant, Swedfund, har en klar politik om ikke at investere i fossile brændstoffer.

Alligevel investerer IFU på nuværende tidspunkt i fem oliekraftværker ifølge IFU’s online portefølje. Tre år efter Paris-aftalen, som indebærer en beslutning om, at alle investeringer skal bringes på linje med aftalens mål, har IFU i praksis stadig ingen klimapolitik.

Det er ikke danske svinebønder, der viser vejen ud af klimakrisen. Det er de lokale småbønder

IFU får skattekroner for at gå forrest, men halter langt bagefter.Ud over IFU’s egne investeringer administrerer IFU også et antal fonde. En af dem er Landbrugsinvesteringsfonden, som blev etableret i 2016 for at investere i bæredygtig fødevareproduktion.

Pensionskasser bidrog med 500 millioner kroner, mens staten gav 300 millioner.

Indtil videre er 82 procent af Landbrugsinvesteringsfondens investeringer gået til enorme industrielle svinebrug i Kina, Chile og Sydafrika. Det fremgår af IFU’s online portefølje.

Derudover har fonden for nylig offentliggjort en ny investering i kunstgødning i Indien, hvilket svarer til 14 procent af de investerede midler p.t.

Fremstillingen af kunstgødning er en meget energikrævende proces, som baseres på store mængder af fossil gas. Kunstgødning og intensiv svineproduktion er nogle af de største kilder til udledningen af drivhusgasser fra landbruget.

Globalt står afskovning og landbrug for ca. 25 procent af al udledning af drivhusgasser, og det er særligt kødproduktion og det industrielle landbrug, der belaster klimaet.

Alene svinefoder er årsag til, at enorme skovområder ryddes for at gøre plads til sojadyrkning. Bare i Brasilien optager sojamarker et område, der svarer til mere end syv gange Danmarks areal. Kød og mælkeprodukter lægger beslag på 83 procent af verdens landbrugsarealer.