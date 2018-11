Miljøorganisation svarer igen på 'fejlagtig' annonce i Politiken: Brændeovne belaster både klimaet og vores helbred

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I Politikens annoncebetalte boligtillæg 26.10. var en længere annonce nøje maskeret som redaktionel artikel, hvori skorstensfejere uimodsagt kritiserer Det Økologiske Råd og nedtoner forureningen fra brænderøg.

Vi har intet imod kritik, hvis den er rimelig, og vi rent faktisk får mulighed for at svare. Det var bare ikke tilfældet.

Skorstensfejerne købte sig til spalteplads i Politiken og brugte avisen som talerør for deres sag. De henvendelser, vi har fået efterfølgende, viser, at nogle læsere ikke fangede, at det var tale om en annonce.

Er det penge til annoncer, der skal afgøre, hvem der kommer til orde i Politikens spalter, og derved bestemme den information, læserne får?

Vi synes, at dette rejser nogle væsentlige presseetiske spørgsmål: Skal erhvervsorganisationer på den måde kunne købe spalteplads i medierne og kritisere miljøorganisationer? Er det penge til annoncer, der skal afgøre, hvem der kommer til orde i Politikens spalter, og derved bestemme den information, læserne får?

Annoncen indeholdt en række fejl. Da vi ikke har råd til annoncer, må vi rette dem her i debatspalterne, så læserne får korrekt information om brænderøg.

Alle nye videnskabelige undersøgelser fra landets førende forskere viser, at fine partikler i brænderøg er landets mest helbredsskadelige miljøproblem. Det koster hvert år ca. 500 danskere livet og forårsager hundredtusinder af luftvejslidelser.

Det Økonomiske Råd har beregnet, at røgens fine partikler koster os ca. 5 mia. kr. årligt i helbredsskader. Til dette skal lægges helbredsskader fra de andre typer forurening i brænderøg, herunder ultrafine partikler, sod og tjærestoffer.

Dette er særlig relevant i forhold til indeklimaet, da selv nye brændeovne har vist sig at bidrage væsentligt til forureningen af luften inde i vores boliger. I praksis er helbredsskaderne og omkostningerne ved brænderøg derfor væsentligt større.

Og helbredsskaderne af brændefyring bliver ikke mindre af, at skorstensfejerne fyrer op under annoncebudgettet.

Københavns skorstensfejermester, Henrik B. Jensen, fordømmer, at Københavns overborgmester, Frank Jensen, vil stoppe brændeovnenes forurening til gavn for folkesundheden.

Til trods for at opgørelserne over luftforurening fra brændeovne i København (bl.a. baseret på skorstensfejernes egne indberetninger) viser, at de kun 16.000 brændeovne i København på bare en fyringssæson udleder de lige så mange helbredsskadelige partikler som al biltrafikken udleder på et helt år.

Ved at erstatte brændeovne i København med fjernvarme opnås lige så stor partikelreduktion som ved at forbyde alle biler i byen året rundt. I det lys fremstår Frank Jensen snarere som en grøn superhelt, når han vil erstatte sorte brændeovne med grøn fjernvarme.

Endelig nævner skorstensfejernes oldermand CO 2 -gevinsten ved brændefyring. Men her glemmer han helt, at sodpartiklerne fra brændefyring bidrager så meget til global opvarmning, at ovnenes klimabelastning er tæt på belastningen fra oliefyr pr. energienhed.

Brændeovne er således ikke godt for klimaet. Tværtimod. Der kan spares store helbredsskader, samtidig med at klimabelastningen reduceres, ved at erstatte brændefyring med fjernvarme og varmepumper.

Det Økologiske Råds arbejde med at reducere helbredsskaderne fra brænderøg finansieres af EU-Kommissionen og Miljøstyrelsen. Hertil af aftaler med kommuner om information og måling af brænderøg.