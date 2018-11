Danmark, tag ansvar: Hvor mange billeder af udsultede børn har Løkke brug for, før han prioriterer menneskeliv frem for salg af fetaost til Saudi-Arabien?

Hvor mange billeder af udsultede børn og desperate yemenitter har Lars Løkke Rasmussen brug for, før han begynder at prioritere menneskeliv frem for salg af cement og fetaost til Saudi Arabien?

Krigen gør de rige rigere, både i Saudi-Arabien og her i Europa. Mens helt uskyldige mødre, fædre og børn i Yemen betaler prisen.

Lige nu dør der et barn hvert tiende minut af sult eller af sygdomme, som de nemt kunne behandles for. Men mad og medicin kan ikke komme ind i landet, fordi Saudi-Arabien har isoleret Yemen ved at lukke landets luftrum og vigtigste havn. Det er skammeligt og umenneskeligt. Og det er imod konventioner og internationale regler.

Danmarks statsminister bør klart og tydeligt markere, at han bakker op om sine norske og tyske kollegaer. Og så skal han sørge for, at danske våbendele ikke i fremtiden ender i dræbermaskiner, der bliver brugt af diktatorer til koldt og kynisk at slå uskyldige civile ihjel.

I Oxfam Ibis oplever vi gang på gang, at det virker, når mange mennesker sammen lægger pres på politikerne. Derfor beder vi nu alle danskere om at skrive under på et brev til Lars Løkke Rasmussen om at stoppe alle former for våbenhandel til de arabiske diktaturstater nu.

For jeg har et ansvar. Og du har et ansvar. Lad os sammen hjælpe Yemens børn nu.