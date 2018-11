Politikere om fængslede folkevalgte i Catalonien: Vi skal bryde den pinlige tavshed og protestere mod den absurde retssag

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det her er måske et af de sidste møder, jeg holder i frihed.

Sådan sagde Cataloniens minister for udenrigsanliggender, Raül Romeva, da han i november sidste år besøgte Folketinget og mødtes med Udenrigsudvalget for at drøfte udviklingen i Catalonien. Og han fik ret.

Kort efter blev den catalanske regering tvangsafsat, parlamentet opløst, og Spanien indførte direkte styre fra Madrid.

Så fulgte anholdelserne af de ministre fra den catalanske regering, som ikke var gået i eksil i udlandet. Også den folkekære parlamentsforkvinde Carmen Forcadell blev fængslet. Det samme var tilfældet med lederne af de to store civilsamfundsorganisationer ANC og Òmnium Cultural.

Det var en surrealistisk oplevelse at gense vores kollegaer ikke på deres kontorer i parlamentet og regeringsbygningerne, men bag pigtråd, sikkerhedskontroller og høje fængselsmure

Der er nu gået mere end 1 år siden de første fængslinger, og de catalanske ledere sidder stadig indespærrede uden dom og uden at have haft mulighed for at forsvare sig. Anklageren kræver op til 25 års fængsel til hver.

Vi er netop vendt hjem fra et besøg hos en række af de fængslede.

Vi besøgte den 63-årige afsatte formand for det catalanske parlament Carme Forcadell, som sad alene i et fængsel i det sydlige Catalonien sammen med almindelige kriminelle.

I Lledoners-fængslet besøgte vi føromtalte Raül Romeva, tidligere mangeårigt medlem af EU-Parlamentet for det grønne parti. Vi besøgte også Jordi Cuixart, erhvervsmand og leder for kulturorganisationen Òmnium Cultural, Spaniens største civilorganisation med mere end 130.000 medlemmer.

Forsker: Fængslede separatister er tabersag for spansk leder

Det var en surrealistisk oplevelse at gense vores kollegaer ikke på deres kontorer i parlamentet og regeringsbygningerne, men bag pigtråd, sikkerhedskontroller og høje fængselsmure. At skulle opleve det i et af EU’s kernelande er svært at fatte.

I den danske og internationale debat er der mange myter om situationen for de fængslede catalanske ledere.

Vi møder ofte argumentet, at folkeafstemningen jo var i strid med grundloven, og at man derfor må forvente, at der rejses sigtelse mod ministrene, der gennemførte den. Men det er en misforståelse. For man kan ifølge spansk lov slet ikke fængsles for at bryde grundloven.

Det er præcis som i Danmark, at hvis en lov er i strid med grundloven, som vi for eksempel så det med Tvind-loven, så bliver loven omstødt af domstolene. Punktum. Det er ikke strafferet.

De folkevalgte og civilsamfundslederne sidder fængslet for anklager om oprør. En absurd anklage, fordi oprør i den spanske straffelov er defineret som en voldelig opstand. Paragraffen blev indført i straffeloven, efter at en gruppe i det spanske militær forsøgte at gennemføre et væbnet militærkup.

Folkeafstemningen, som den catalanske regering gennemførte, var alt andet end en voldelig opstand. Det var en demokratisk valghandling, og de eneste, der brugte vold, var de de spanske politistyrker, som med en uhørt brutalitet angreb valgstederne.