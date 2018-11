Peter Hummelgaard: Stop udskamningen af dem, der handler på black friday

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Indrømmet – det kan godt synes mærkeligt, at vi i Danmark har taget den amerikanske detailhandels tradition med at holde storudsalg dagen efter thanksgiving til os. Mest af alt fordi vi ikke holder thanksgiving og dermed heller ikke holder fri dagen derefter. Men sådan er der jo så meget med amerikanske traditioner, som vi tager til os.

Skammeligt er det til gengæld at opleve, hvordan der de senere år er gået sport i at udskamme udsalgsdagen og dem, der stiller sig i kø fra tidlig morgen for at få de bedste tilbud. De anklages for at være symbolet på overflodssamfundets forbrugerisme, lyder det.

Black friday er en sort dag

Sandheden er, at de, der går forrest med kritikken af udsalgsdagen, oftest er dem, der har de højeste lønninger og længste uddannelser. Det er ikke dem, der behøver tænke over, om de køber deres julegaver på tilbud, en måned inden de skal ligge under træet. Det er formentlig heller ikke dem, der febrilsk er nødt til at danne sig et overblik over alle julekataloger og nøgternt planlægge alle juleindkøb, så måneden ikke bliver et langt socialt nederlag.

Med en mor, der er førtidspensionist, en stedfar, der er fragtarbejder, og en lillesøster, der er sosu-assistent, hører min familie ikke til blandt nationens økonomisk frigjorte

Sådan et hjem er jeg fra. Med en mor, der er førtidspensionist, en stedfar, der er fragtarbejder, og en lillesøster, der er sosu-assistent, hører min familie ikke til blandt nationens økonomisk frigjorte. Langtfra. Derfor deltager de også flittigt i det, der efterhånden er blevet en dansk detailhandelstradition. For dem handler det ene og alene om at strække pengene så langt som muligt frem til 24. december. Sådan kender jeg mange, der har det.

På lang afstand kan det måske synes mærkeligt, at man overhovedet bruger penge på ting, man kun har råd til efter flere timers ophold i tilbudskøerne. Men hvis det er måden, man kan smage bare en lille del af den tilværelse, som for dem i toppen er hverdagsgoder, så gør man det.

For de fleste, der handler på black friday, handler det ene og alene om én ting: At få pengene til at række længst mulig til størst mulig glæde for dem, de holder af. De fortjener ikke at blive udskammet af dem, hvor overfloden er størst.