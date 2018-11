Bettina Post: Hold op, hvor jeg hader tv-programmer som ’Fri os fra kontanthjælp’

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Kan det betale sig at investere i en langtidsledig?

Det spørgsmål stiller DR sig selv i programserien ’Fri os fra kontanthjælp’, og svaret på det rent pekuniære spørgsmål skal tilsyneladende findes gennem en krammesyg jobkonsulent og fire sagesløse kontanthjælpsmodtagere.

I skrivende stund er to af programmerne rullet over skærmen, uden at vi er kommet nærmere et svar.

Allerede 1 minut og 45 sekunder inde i program 1 fortæller en stemme os til gengæld, at de langtidsledige hvert år koster samfundet mange milliarder kroner og spørger, om det er dem eller systemet, der ikke gider gøre noget ved det.

Blå bog Bettina Post (f. 1961) er socialrådgiver og forhenværende formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Halvandet minut senere skærer en økonomiprofessor ud i pap, at de mange milliarder er penge, vi jo så ikke kan bruge på skoler, hospitaler, veje og alle mulige andre gode ting. Det behøver man vist ikke være professor for at regne ud.

Men nu iler DR os alle sammen til undsætning med et eksperiment, hvor ’en erfaren jobkonsulent’ i et helt år kun skal investere sin tid og kommunens penge i Diana, Trine, Hanan og Jesper, og så skal det vise sig, om investeringen er pengene værd.

Vi får ikke noget at vide om, hvordan de fire deltagere er udvalgt, men de narres ind i eksperimentet, i den tro at de skal til en almindelig samtale på deres jobcenter.

I stedet bliver de mødt af Annemette Hjortshøj, som begejstret fortæller dem, at de fremover skal mødes med hende en gang om ugen, og at det ikke kommer til at foregå på jobcentret. »Samtalerne kommer til at foregå der, hvor vi nu aftaler, at de skal foregå«, jubler Annemette, og de fire forsøgskaniner smiler pligtskyldigt tilbage. Alle fire udtrykker de på forskellig vis deres afmagt over både systemet og situationen, og de siger alle sammen ja til at være med i eksperimentet i et udtalt håb om, at det kan ende med et job. Selv Trine, der kalder sig for »en skeptisk type«, som gennem en halv snes år uden for arbejdsmarkedet er blevet i tvivl om, hvad hun egentlig kan, ender med at sige ja og ligefrem kunne mærke, at »det bobler indeni«.

Og så går det ellers løs. Annemette forlader jobcentret, og der holdes samtaler både i det fri og hjemme hos de fire forsøgskaniner, som velvilligt lukker op for både Annemette og hendes trang til i enhver forstand at gå meget tæt på. Intet møde med Annemette uden intens øjenkontakt og en ordentlig krammer.

Hvorfor tror man, at samtaler og krammere en gang om ugen hjælper?

Men ud over den noget grænseoverskridende nærkontakt, de mange samtaler og den ekstra pose penge er der ikke meget nyt under solen. Annemette har ikke nogen udvidet kontakt til arbejdsgivere, som lige står og mangler. Så det er jobsøgning, løntilskud og virksomhedspraktik, som er på programmet. Med afslutningen af program 2 er status, at Annemette har talt gevaldig meget mere med de fire, end hendes kolleger tilbage på jobcentret har mulighed for. Men de har jo så også 15 gange så mange at holde samtaler med. Og resultaterne? Tja.

Diana har været i virksomhedspraktik, men desværre bliver det heller ikke denne gang til et job, så nu synes Annemette, at hun skal på livsstilshøjskole. Det skal ifølge Annemette give Diana fornyet glæde i livet, som man må forstå er den direkte vej til et arbejde. Diana er ellers mægtig glad for både sin uddannelse og sin søde og støttende kæreste.

Trine kommer til en jobsamtale om at blive buschauffør, hvor Annemette sidder med for bordenden og bevidner, at Trine har glemt at forberede sig. Alligevel synes Annemette, at hun er super sej, selv om hun må formane om ikke at svare »det ved jeg ikke«, når hun bliver spurgt om, hvorfor de skal ansætte hende. Det kunne hun måske godt have fortalt Trine inden samtalen.

Hanan har opgivet drømmen om at blive selvstændig caféejer, og efter at have drukket somalisk te og spist hummus med Annemette ser det ud til, at hun er blevet overbevist om i stedet at forfølge sin drøm om at blive sygeplejerske gennem en uddannelse til social- og sundhedshjælper.