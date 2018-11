Medlem af Radikal Ungdom: Mig og mine partivenner har det godt, men vi lader de svage i stikken

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mig og mine partivenner. Vi har det meget godt. Vi er stort set alle sammen fra velbjærgede hjem, og vi læser alle videregående uddannelser. Vi mangler ikke noget.

Vi diskuterer ofte politik og samfund, vi bekymrer os for de vigtige spørgsmål i verden, mexicanerhatte på universitet, queer-teori, danskernes kødforbrug og den slags.

Med ganske få undtagelser styrer vi alle sammen mod en karriere i og omkring politik. Nogle af os bliver embedsmænd, andre bliver lobbyister. Måske er der endda en enkelt, der ender i Folketinget.

Vi har kort sagt fastsat kursen mod en plads i den politiske elite. (Og det siger vi selvfølgelig aldrig, for gud ske tak og lov hersker Jante stadigvæk i Danmark).

Det er næsten ikke at sætte det på spidsen, hvis man siger, at sidste gang, vores magthavere og befolkningen lå så fjernt fra hinanden, var stemmeret noget, kun mænd havde

Mange af os ved alt, hvad der er at vide om Bourdieu og Foucault, andre kan forvaltningsloven både forfra og bagfra, nogle kan redegøre for goderne ved Finansministeriets regnemodel i søvne.

Og det er alt sammen også ganske fint. Vi har alle hjertet med i det, vi laver, og er, hvis jeg selv skal sige det, rare og sympatiske mennesker.

Vores baggrund og verdenssyn fylder bare alt for meget i ’systemet Danmark’.



Man har nemlig skabt et system, der er så dybt indgroet i en akademisk tankegang, at man ikke har en levende chance for at forstå noget af det, hvis man ikke selv har en lang videregående uddannelse.

Naturligvis bliver man så nødt til at ansætte folk, der forstår ens akademiske tankegang til at administrere systemet – og sådan ruller snebolden.



De sidste 10 år er antallet af folk med akademisk baggrund, der er ansat i den offentlige sektor, eksploderet med 60 procent. Den samme udvikling ser man i politik: Ved folketingsvalget i 2015 havde lidt over halvdelen af folketingsmedlemmerne en lang videregående uddannelse. Det er altså kun lidt under 10 procent af den danske befolkning, der har en lang uddannelse.



Det vil sige, at dem, vi har valgt til at forme vores samfund, og dem, vi har ansat til at forvalte det, i højere grad end nogensinde før har en baggrund, der adskiller sig fra resten af befolkningens.

Selvfølgelig minder de ikke alle sammen om mig og mine venner. Men man må alligevel gå ud fra, at de i højere grad end før har frekventeret de samme fredagsbarer, læst de samme teoretikere og lært det samme fagsprog.

Det er næsten ikke at sætte det på spidsen, hvis man siger, at sidste gang, vores magthavere og befolkningen lå så fjernt fra hinanden, var stemmeret noget, kun mænd havde – altså dengang, vi ikke havde en statsminister, men en konseilspræsident.





Jeg tror ikke nødvendigvis, det er et problem, at der er flere akademikere, hverken i politik, i embedsværket eller i samfundet generelt. Men det virker en gang imellem, som om man, både blandt lovgivere og forvaltere, glemmer, at det ikke er alle, der har samme baggrund som en selv.

Og konsekvenserne er tydelige på mange områder: Vores sociale system er så kompliceret, at en gennemsnitlig socialrådgiver bruger langt mere tid på administration, end de bruger på borgerne.

Hvis en almindelig dødelig kunne forstå vores udlændingelovgivning, ville 13-årige Mint ikke blive forvist til Thailand. Og man kan efterhånden skrive en tyk bog med debatindlæg fra læger og sygeplejersker, der raser over, hvor bureaukratiseret vores sundhedsvæsen er blevet. For at nævne et par eksempler.

Hvordan kan vi forvente, at alle mennesker kan blive hørt, når der er galakser til forskel på den kringlede og indforståede version af det dansk, man snakker i systemet, og helt almindeligt folkeskoledansk?



Intet af dette er et problem for mig som privatperson. Jeg har personligt så mange økonomer, jurister og statskundskabere i mit netværk, at jeg kunne fodre svin med dem. (Ikke at det er noget, jeg har overvejet). Så lige meget hvad jeg kommer ud for, vil jeg kende nogen, der kan hjælpe mig igennem systemet.