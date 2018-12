Adfærdsrådgiver: Viagra kan lære os rigtig meget om klimakrisen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mere end hver tredje mand over 40 år oplever potensproblemer, men denne målgruppe går notorisk aldrig til lægen. Ville Viagra kunne få den stædige mand op af sofaen?

Civilisationen fik svaret i 1998, da Pfizer fik godkendt sit Wunderkind, Viagra.

Koncernen havde oprindelig udviklet medicinen til behandling af blodtryksproblemer. Det havde medicinen ikke nogen nævneværdig effekt på, men til gengæld fandt forskerne ud af, at forsøgspersonerne kunne give stående ovationer uden at rejse sig op. Og sådan blev den blå pille med tilnavnet ’The Pfizer Riser’ født. Resten er historie.

Over 150.000 recepter blev udskrevet i USA de første 2 uger. Mændene ville have det. Kvinderne ville, at deres mænd ville have det!

Viagra er en af de hurtigst sælgende typer medicin i verdenshistorien, og alene i USA har Pfizer ifølge Bloomberg solgt Viagra for langt over 100 milliarder kroner.

Viagra er det perfekte koncept til at få folk op af sofaen, og pillens succes er bemærkelsesværdig for os, der arbejder med at påvirke adfærd, fordi den på utrolig kondenseret vis rummer alt, hvad det er attraktivt for et menneske at prioritere.

Viagra minder os om, hvad der skal være til stede i et koncept, for at folk gider at interessere sig for det. Og omvendt, hvad et fravær af Viagra-komponenter betyder for folks ligegyldighed og manglende handling.

Dykker vi ned i Viagras fortræffeligheder – uden at havne i et minefelt af utilsigtede platheder (f.eks. at der ikke var nogen hård konkurrence) – finder vi samtidig de t fundamentale årsager til, at vi mennesker ikke er i stand til at løse klimakrisen.



Vi ved fra forskningen, at mennesker prioriterer adfærd, der giver hurtig feedback og konkrete resultater. Det er et nedarvet overlevelsesinstinkt. Eksempelvis vil rigtig mange mennesker foretrække at få 1.000 kroner i dag frem for 1.100 kroner om en måned.

Men ingen foretrækker 1.000 kroner om et år frem for 1.100 kroner om 13 måneder, selv om spørgsmålet jo er det samme: Vil du vente en måned på 100 kroner?

Forskellen er det, adfærdsforskningen kalder ’the power of now’. Det betyder, at mennesker overvurderer værdien af ting, de kan få straks. Mangel på feedback er derimod den sikre vej i problemer.

Hvis du tænker over det, er alle store samfundsproblemer, der skabes af individuel adfærd, kendetegnet ved fraværet af hurtig, negativ feedback. Overvægt, diabetes 2 eller økonomisk deroute opstår, når mennesker træffer en masse mikrobeslutninger, som i sig selv er ligegyldige, mens kombinationen af dem skaber en katastrofe.

Klimakrisen er måske det bedste eksempel på et samfundsproblem, der er usynligt, ukonkret og kendetegnet ved fravær af feedback. Sådanne problemer er mennesker simpelthen ikke designet til at løse.

Et godt eksempel er det boost, klimadebatten har fået efter den hede sommer med omfattende skovbrande. Det er synlig, letforståelig feedback på vores adfærd. Det motiverer os, fordi risikoen ved en abstrakt problemstilling bliver lettere at anerkende.

I klimatermer kalder forskeren Richard Olson det for Harvey-effekten navngivet efter den voldsomme orkan Harvey, der molesterede Houston for et par år siden.

Ingen argumenter kunne få folk til at evakuere sig i Houston inden orkanen. Men i de byer, der efterfølgende blev ramt af orkaner i nærheden, var evakueringer effektive, fordi alle indbyggerne kunne huske de levende billeder af, hvad der skete med alle dem i Houston, der blev tilbage.

Der er et misforhold mellem indsats og resultater, og her er den anden overordnede grund til Viagras succes: Det kræver ingen nævneværdig indsats. Du tager pillen, venter i gennemsnit 26 minutter. Vupti. Til gengæld får du en ekstraordinær gevinst for din ulejlighed: dit sexliv.

For mange er erektionen ikke kun ledsaget af endorfiner. Pillen er adgang til sundhed, større selvværd og mere nærhed i parforholdet. Der er nærmest fuld plade, når vi spiller Maslows behovspyramidebingo.