USA's ambassadør i Danmark: Der er ingen tid at spilde. Danmark og Europa må se sandheden om forsvaret i øjnene

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det partnerskab, der eksisterer mellem USA og Danmark, er et af de stærkeste i verden. I mere end syv årtier har vi stolet på hinanden og delt et nært venskab, der er baseret på et fælles syn på verden.

Vores nationer har længe været af den overbevisning, at vi gør det, der er det rigtige, uanset eventuelle omkostninger. Sammen har vi og vore allierede bragt mange ofre for at bekæmpe tyranni, beskytte vore egne borgere og passe godt på de svageste iblandt os, mens vi samtidig skabte en mere sikker og rigere verden.

Ligesom mange andre europæiske lande har Danmark, og til en vis grad også USA, sparet penge på den såkaldte fredsdividende, der fulgte efter Sovjetunionens fald. Men her, et par årtier senere, er vi nødt til at se i øjnene, at trusselsbilledet bare har ændret sig og er blevet mere komplekst.

Det, vi opfordrer til, er en oprigtig og alvorlig diskussion blandt vores ældste og mest betroede venner om at opfylde forpligtelser over for jeres borgere og jeres allierede

Nu står vi over for trusler som ekstremisme og terrorisme, cyberangreb og stater, der ekspanderer og forsøger at splitte, kontrollere og invadere vores demokratiske samfund. Bare for at nævne nogle få.

Derfor er der behov for at polstre vores defensive og offensive kapacitet, både på det traditionelle forsvarsområde og i nye arenaer. Det er også derfor, det er så vigtigt at investere mere i at beskytte os selv og vores livsstil.

Det har amerikanerne allerede indset, og sidste år brugte USA 3,5 procent af bnp på vores fælles forsvar. 10 af Nato’s 29 medlemslande mangler at forelægge en troværdig plan for, hvordan de vil møde to-procents kravet i 2024, og Danmark er et af de lande.

Jeg bliver ofte spurgt, hvad præsident Trump vil gøre, hvis vores allierede fortsat ikke møder deres forpligtelser, så vores alliance derfor hverken er klar til eller i stand til at imødegå de fælles udfordringer, vi står over for.

Samtidig bliver jeg også spurgt, om USA har tænkt sig at respektere artikel 5. Præsidenten har flere gange gjort det klart, at vi forpligter os helt og aldeles over for vores allierede og artikel 5. Så tiden er nu, hvor vores allierede bør fokusere mere på at møde deres egne forpligtelser, både internt og eksternt.

Artikel 3 i Nato-pagten pålægger ethvert medlemsland at »opretholde og udvikle deres individuelle og kollektive kapacitet til at modstå et væbnet angreb«.

Danmarks første opgave er at forsvare Danmark. Desværre kan det ikke ske uden USA og andre allierede.

En ny rapport fra National Audit Office afslører, at de væbnede danske styrker har vanskeligt ved at operere effektivt på flere forskellige områder. Danmark har taget diverse skridt for at rette op på problemet, men med den nuværende forsvarsaftale er det ikke muligt at gå langt nok.

Kronisk lave forsvarsudgifter og det skisma, det skaber, er en fjer i hatten på dem, der ønsker et svagere Vesten og en usammenhængende Nato-alliance. Kun med troværdige militære kapaciteter kan Danmark bidrage til Nato’s militære midler, så alliancen kan imødegå de trusler, den står over for. Disse trusler er reelle, og Kongeriget Danmark, der strækker sig langt mod nord, har en vigtig rolle i at løse dem.