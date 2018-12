Jeg var førstevælger i skolen, men bliver valgt sidst i samfundet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg kan huske, at jeg var pigen, der var god til at spille fodbold, jeg var den energiske, glade Manilla. Jeg var det barn, som blev nævnt til forældremøderne, og jeg var pigen i klassen, som altid blev valgt først.

Jeg kan huske, at jeg gik i 4. klasse. Jeg var den gode pige i klassen. Jeg fik altid ros. Men jeg følte mig alligevel som den ressourcesvage, og det var, som om der var en ulempe, der gjorde, at jeg ikke kunne spille med ligesom resten af klassen.

Det var allerbedst, når det var frikvarter. Jeg var uovervindelig. Jeg blev valgt først, og nogle gange var jeg endda den, der skulle vælge.

Jeg kan huske, at klokken ringede, og jeg kom ind i klassen. Det første, jeg gjorde, var at se mig selv i spejlet og tænke »Hvad bilder du dig ind, Manilla? Du er brun i huden, du bliver aldrig som de andre i klassen«.

Jeg kan huske, at mens de andre skulle videre til klubben og lege videre, tog jeg hjem til virkeligheden.

Jeg følte mig fremmedgjort i mit eget hjem. Birthe, Torben, Jørgen og Jette fra kommunen kom tit på besøg. Og endnu en gang lod vi dem ikke tage deres sko af. Vi skulle være der, enten for at tolke eller for at svare på deres spørgsmål. Det var et spil om at vise, hvor meget du ville Danmark.

Jeg kan huske, at det var tider med meget lange besøgstider på kommunen. De var lange, fordi vi ventede 40 minutter på, at det blev vores tur, og så fik vi 10 minutters ’råd og hjælp’ af den kommunale medarbejder.

Jeg kan huske, hvor ondt det gjorde på mine forældre, at de endnu en gang skulle bede os børn om at oversætte.

Jeg kan huske, at medierne omtalte min familie som de ressourcesvage, men hvad skulle jeg sige? Vi var jo de ressourcesvage. Min mor og far var jo bare endnu et sagsnummer. Min mor og far, der var med til at bygge deres land op. Jeg voksede ind i den virkelighed, som magteliten konstruerede.

Jeg hadede weekenderne. For mig betød weekender, at jeg ikke skulle i skole, og jeg ikke havde frikvarter. Jeg blev ikke valgt. For mig betød weekenderne, at min barnlige indre Manilla blev til flygtninge-Manilla. Ikke fordi mine forældre påduttede mig det ansvar, men det gjorde samfundet.

Lige siden er den følelse blevet stærkere og stærkere. For sandheden er den, at det ikke længere er et frikvarter i skolegården. Jeg har ikke brug for et spejl længere for at føle mig fremmed. For jeg ser det over det hele.

Jeg ser det i min lokale Kvickly, jeg ser det på apoteket, jeg hører det fra dig, der skal tjekke, om jeg har købt billet, jeg hører det fra dig i butikken, der skal pakke mine gaver ind, jeg mærker det på det blik, du sender mig, når jeg snakker afghansk i telefonen, og jeg kan føle det, når du som mand går forbi.

Frikvartererne var mit frirum. Det var min pause fra at føle mig fremmed eller blive fremmedgjort. For jeg var fremmed alle døgnets andre timer.

Lige siden har det siddet fast i min krop. Fra at gå med følelsen af at blive valgt sidst – til slet ikke at blive valgt.

Hvad siger det om vores samfund? Jeg kan sige mange ting, som jeg er, men i stedet skal jeg bruge tid på at snakke om, hvem jeg ikke er. Jeg tager tit mig selv i at snakke om, at jeg ikke er undertrykt, for det er jeg ikke!

Da vi spillede fodbold og skulle vælge hold, var jeg altid førstevælgeren. Men i dag føler jeg, at jeg bliver valgt sidst. Eller rettere: Jeg frygter, at jeg aldrig vil blive valgt.