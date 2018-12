Aleqa Hammond: Hvad sker der på Thulebasen? Vi vil vide, hvad der foregår i vores eget land

Det er åbenbart, at Grønland igen er ved at blive et brændpunkt i stormagternes oprustning i Arktis. Og som sædvanligt kan vi ikke få klar besked om, hvad der foregår.

Forsvarets Efterretningstjeneste udgav i sidste uge sin rapport om trusselsniveauet mod kongeriget.

Både i forbindelse med den debat, vi for nylig havde i Folketinget om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, og med FE’s rapport er det bemærkelsesværdigt, hvor lidt man i Danmark beskæftiger sig med, hvad det betyder for rigsfællesskabet at have en af USA’s vigtigste militærbaser placeret i Grønland.

Jeg efterlyste en vurdering af dette i debatten om udenrigspolitikken. Nu gør jeg det igen.

For ved nærlæsning af FE’s rapport fremgår det med al tydelighed, at netop det, der foregår på Thulebasen, er direkte med til at forstærke den russiske militære oprustning i Arktis.

Således skriver FE: »Rusland er særligt bekymret for præcisionsangreb uden varsel hen over Nordpolen mod Ruslands strategiske kernevåben. Efter Ruslands opfattelse har sådanne angreb sammen med amerikansk missilforsvar, herunder sensorer på bl.a. Thulebasen og krigsskibe i Nordatlanten, potentiale til alvorligt at true landets evne til strategisk gengældelse«.

Det er åbenbart, at Grønland igen er ved at blive et brændpunkt i stormagternes oprustning i Arktis. Og som sædvanligt kan vi ikke få klar besked om, hvad der foregår i vores eget land.

For mens regeringen og FE bruger meget energi på at beskrive, hvilke trusler Ruslands og Kinas indsatser i Arktis udgør mod regionen, så står der ikke et ord om, hvad det er, USA er i gang med på Thulebasen, som får andre stormagter til at reagere med øget oprustning.

Og når vi spørger regeringen, påstår denne, at de kæmpe investeringer, USA i disse år foretager på fornyelser af radarsystemet på Thulebasen, blot er almindelig vedligeholdelse.

For kort tid siden offentliggjorde FN’s Menneskerettighedsråd en rapport om Grønland, hvor det klart fremgår, at Danmark i langt højere grad bør involvere det grønlandske folk i beslutninger angående tilstedeværelsen af fremmede militære styrker i Grønland.

Måske er kombinationen af, at Danmark for første gang er blevet valgt til netop FN’s Menneskerettighedsråd og den opgradering, der netop nu foretages i Grønland af USA’s militær, den rette til, at Danmark følger FN’s råd og endelig lader os i Grønland vide, hvad USA foretager sig på vores jord netop nu. I stedet for at vi igen både skal opdage det og tåle dets konsekvenser mange år efter.