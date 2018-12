»Hva' pokker bilder de sig ind i Katowice?«: Aftaleteksten fra klimatopmødet er komplet uforståelig

Søndag forlød det, at verden var nået frem til en ny klimaaftale i Katowice i Polen. Armene i vejret. Især i betragtning af, at klodens klogeste klimaeksperter kort forinden havde skruet uhørt op for advarslerne med et dystert budskab om, at verden har små 12 år til at undgå klimakatastrofen.



Selvfølgelig skulle jeg da læse teksten. Se med egne øjne, om vores ledere var nået frem til noget fornuftigt, der kan give os alle troen på fremtiden.

Det blev en slem oplevelse.

Borgerne er på disse topmøder øjensynligt en by på Mars



Først kunne jeg ikke finde teksten. Googlede mig halvt ihjel. Fandt hjemmesiden, der huser det polske klimatopmøde. Scrollede ad ørkesløse baner med tørt klingende dokumenter med uransagelige titler. Gav op. Pludselig usikker på, om der mon overhovedet lå en færdig tekst.

Jeg kontaktede en god ven, der tilfældigvis er ekspert i klimatopmøder. Han sendte linket.



Næste chok.

133 sider med komplet ubegribeligt kaudervælsk. Uendelige guirlander af diplomatkoder læsset til med krydsreferencer, paragraffer og dokumenter, som ingen normaleksistens kender. Papiret var bygget op lige så folkefjendsk, som man kender det fra EU: med alverdens indledende konstateringer, taksigelser og bekræftelser, alt imens pointen fortaber sig i tågerne. Alenlange sætninger – kun overgået af sagførere fra efterkrigstiden.

Den her f.eks. er bare standard:

»Recalling, in particular, decision 1/CP.21, paragraph 91, in which the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement was requested to develop recommendations for modalities, procedures and guidelines in accordance with Article 13, paragraph 13, of the Paris Agreement, and to define the year of their first and subsequent review and update, as appropriate, at regular intervals, for consideration by the Conference of the Parties at its twenty-fourth session with a view to forwarding them to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement for consideration and adoption at its first session«.

Historisk har der været en tendens til systematisk at negligere og skrive borgerne ud af klimaligningen

Borgerne er på disse topmøder øjensynligt en by på Mars. Som om det rager os borgere, hvad der aftales på de bonede gulve. Tænk, en arrogance. Det gælder sgu os, vores liv, vores fremtid!

På den anden side er arrogancen ikke ny. Historisk har der været en tendens til systematisk at negligere og skrive borgerne ud af klimaligningen. Vi, borgerne, skal helst ikke generes, synes tanken måske snarere at være. Er det mon af bar angst for, at det skal gå op for os almindelige mennesker, at vores ledere er langt fra at levere en løsning? Eller måske ud fra et patriarkalsk hensyn til almindelige menneskers sjæleliv? Borgerne skulle nødig blive nervøse. I givet fald en bad joke af et hensyn.



For klimaet rager borgerne. Kloden tripper. Og uden borgerne på tåspidserne vil den grønne omstilling krabbe sig af sted. Som nu. Uden borgerne massivt om bord vil politikerne ikke turde – og de ambitiøse ikke blive valgt. Og ditto virksomheder vil strande med deres varer og gode bestræbelser.

Uden borgerne vil vi i min branche være helt bogstaveligt på spanden. Så kan vi glemme alt om cirkulær økonomi og genanvendelse af affaldets mange ressourcer.



Borgerne er kort sagt nøglen til klodens fremtid. Så hva’ pokker bilder de sig alle sammen ind i Katowice?