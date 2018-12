»Mit navn er Steffen, og jeg er tyndhåret«: Min isse skal skinne som en sol

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hej. Mit navn er Steffen, og jeg er tyndhåret.

Jeg overvejer stadig den rette introduktion af mig selv til den fiktive selvhjælpsgruppe, jeg netop har fundet på. Gruppen skal bestå af tyndhårede mænd, der af forskellige årsager har tabt eller taber håret, og som synes, det er svært.



For det ér svært at tabe håret. For mit eget vedkommende tabte jeg med håret også en stor del af min identitet, mit selvbillede og ikke mindst min selvtillid og selvværd. Jeg blev efterladt med et åbent sår på issen. Et sår, der ikke ville hele, fordi jeg ikke gav det luft. Jeg viste det ikke, jeg stod ikke ved det, og løsningen var i hvert fald ikke at acceptere det.



I mit 23. år tabte jeg håret i julegave. Jeg kan stadig huske morgenbadene, der efterlod mit håndklæde fyldt med hår. Hvor skamfuldt og mærkeligt det var. Det kommende nytårsforsæt var at skjule det, så jeg startede med udelukkende at gå med kasket eller hue, selvom jeg aldrig har syntes, det klæder mig synderligt. Men hellere det end et skaldet hoved, ikk’?

Øh, nej tak. Jeg vil ikke lære at leve med mit hårtab. Jeg vil omfavne det!



Jeg ledte efter løsninger på nettet. Ingen af Googles søgeresultater oplyste mig om muligheden for at omfavne sit nu tyndhårede hoved. I stedet blev jeg præsenteret for tilbud om diverse hårprodukter og -transplantationer. Det skulle afhjælpe problemet.

Fortællingen om ’det skamfulde hårtab’ er ikke ny, og de fleste kender historien om Samson, der mistede styrken med sit hår. Sådan følte jeg det i starten, men sådan føler jeg det ikke mere.

Mit hårtab skete for fire år siden, og de fire år er til dels blevet brugt på at acceptere mig selv, mit nye udseende og mit hårtab. Jeg er kommet så langt, at jeg ikke vil have min gamle hårpragt tilbage. At jeg faktisk nyder at være skaldet.



Men det er, som om de folk, jeg møder, forventer det modsatte: »Ej, men du er da i det mindste heldig med, at din hovedform passer til det!«, fortæller nogle. »Min ven har fået en hårtransplantation, og det blev faktisk rigtig flot!«, fortæller andre, og en ven har endda i god tro foræret mig en shampoo, der skulle få mit hår til at gro igen: »Min far bruger den her«, fortalte han mig. Sød tanke – men kæmpe nej tak. Den behøver jeg ikke.

Hårtab er naturligt, og man ikke bør føle skam, fordi der ikke kan gro hår på toppen af kroppen





Jeg behøver til gengæld en hue i det kolde vintervejr. Og det hader jeg. For det er koldt uden dun på toppen, og derfor må jeg isolere ægget, når jeg skal ud. Og med dét opstår der et nyt problem i mit liv: At jeg tror, at folk tror, at jeg vil skjule mit hårtab.



Min tro bliver ofte bekræftet af nyhederne, der behandler emnet. Hovedsageligt handler hårtabshistorierne om forskning, der kan kurere hårtab, eller om hvordan man ved at smøre alt muligt mærkeligt på issen kan få sit hår tilbage.



Sundhedsmagasinet på DR har ligeledes behandlet emnet ’hårtab’, hvor de i en hel udsendelse snakkede med folk, der »lider af hårtab«, og hvordan man kunne håndtere det. En 25 minutter lang udsendelse, der bidrager til forestillingen om, at hårtab er skamfuldt, og at man bør forsøge at skjule det, bruge kemi eller ty til kirurgiske indgreb.

Miseren afsluttes med, at værten oplyser om, at »der er mange måder, man kan behandle et hårtab på. Men der er ingen af de måder, der giver dig tidligere hårpragt tilbage. Så måske handler det i virkeligheden om at gøre det, der skal til, for at lære at leve med det hårtab«.

Øh, nej tak. Jeg vil ikke lære at leve med mit hårtab. Jeg vil omfavne det! Min isse skal skinne som en sol og varme mine omgivelser op. Hårtab er naturligt, og man ikke bør føle skam, fordi der ikke kan gro hår på toppen af kroppen.