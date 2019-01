Politikerne må vågne op og sætte klare grænser for den digitale overvågning

Fordelene ved at lade os overvåge digitalt er nu så konkrete, at vi skal hanke gevaldigt op i vores principper, hvis vi ikke vil løbes over ende.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

18. maj sidste år gav den amerikanske popstjerne Taylor Swift koncert i Pasadena, Californien. Skønt for hendes fans, men også tankevækkende i en helt anden sammenhæng. På koncertområdet var nemlig opsat en skærm, der viste små behind-the-scenes-klip af Swift. Installationen gjorde dog andet og mere, for kiggede du på skærmen, blev du uforvarende fotograferet, og billedet sendt til et system, der sammenlignede dit ansigt med uønskede ’stalkere’.

Er det smart? Sikkert. Er det overvågning i den let orwellske ende af spektret? Absolut.

Man kunne kalde det toppen af isbjerget, men der er snarere tale om en kuriøs lille spids af et enormt undersøisk ismassiv. I disse år smelter en lille håndfuld teknologier sammen, der muliggør smarte servicer, omfattende bekvemmelighed, et væld af rabatmuligheder og – nå, ja – konstant, finmasket overvågning.

Den første er ansigtsgenkendelse, altså software, der matcher dit ansigt med en persondatabase og fortæller nogen, hvem du er. Den næste er lokationstracking, altså at din telefon formentlig i dette øjeblik fortæller en hel række virksomheder, hvor du befinder dig. Den tredje kan vi for nemheds skyld kalde kunstig intelligens, her forstået som mødet mellem computerbaseret evaluering, ’big data’ og det, vi for nogle år siden kaldte ’gamification’, altså anvendelsen af mekanikker fra spilverdenen i andre sociale sammenhænge.

Hvis du gerne vil vide, hvordan disse teknikker kan forenes i praksis, så kig mod øst. Den kinesiske regering eksperimenterer med at kombinere omfattende overvågning med en troværdigheds-score: et løbende op- og nedjusteret tal for den enkelte borgers opførsel, som skal give systemer, arbejdsgivere og medborgere en klar angivelse af personens troværdighed. Muligvis med automatisk op- og nedjustering af borgerens muligheder for at bruge landets infrastruktur, hoteller, offentlige tjenester mm.

Pling! Du gik over for rødt og mister 50 point.

Pling! Du skrev noget kritisk om partiet på nettet og mister 200 point.

VESTLIGE MEDIERS dækning af dette tekno-sociale eksperiment har formentlig været overdrevet. Systemet er ikke udrullet over kæmpenationen, og mange detaljer er uklare. Det lyder da også næsten for langt ude til at være sandt, ikke? Og kunne det ske, ville det trods alt kun kunne være i Kina.

Og dog. I Gladsaxe Kommune syntes man jo faktisk i 2018, at denne type tilgang var meget lovende. I marts kunne Politiken berette, hvordan den sjællandske kommune ønskede at tildele børnefamilier et socialt pointtal med henblik på at identificere potentielt udsatte børn.

Pling! Du er blevet diagnostiseret med en psykisk sygdom og mister 1.000 point.

Regeringen var begejstret. Børne- og socialminister Mai Mercado så spændende muligheder og forstod ikke umiddelbart kritikken, ja var faktisk »lidt ærgerlig over, at det bliver en overvågningsdiskussion«.

Der er en beskæmmende naivitet over ministerens svar, for Gladsaxe-modellen indeholder dybt tvivlsomme elementer, der truer med at underminere tilliden mellem borgere og behandlingssystem. Jeg deler bestemt modviljen mod den udtalte overvågningsbegejstring. Men forargelsen skygger for en vigtig pointe: Gladsaxe-modellen er (også) en åbenlyst god idé.

Prøv at skifte perspektiv. Du er ansvarlig for børns velfærd i en kommune og ved, at en betydelig procentdel vil blive socialt udsatte. Du ved også objektivt – via Danmarks Statistik – hvilke faktorer, der korrelerer med dette uønskede resultat. Du ved med andre ord, hvor meget risikoen øges, hvis en forælder for eksempel har en psykisk sygdom.

Du har nu valget mellem to metoder til at identificere de børn, der bør gives særlig opmærksomhed og støtte. Den første: Du kan bruge din objektive viden om sociale faktorers effekt samt den viden, som kommunens sundhedspersonale i forvejen besidder. Den anden: Du kan se bort fra al denne eksisterende viden og overlade vurderingen til hårdt tidspresset personale præget af al mulig menneskelig fejlbarlighed. Er det overhovedet seriøst at fastholde nummer 2?

Og nu nærmer vi os sagens kerne. Den håbløse Gladsaxe-model bygger på et fundament af god vilje og letforståelig fornuft. Der er masser af positive ting at sige om både overvågning og kunstig intelligens. Er du enig?

Nej, nej, jeg spørger ikke til din principielle, fritsvævende holdning. Mærk endelig ikke efter. Overvej i stedet følgende:

Har du et Coop-kort? I så fald lader du en stor virksomhed kende dit privatforbrug i detaljer. Bruger du en app til at betale for parkering? I så fald lader du en virksomhed, du næppe kender meget til, vide, hvor du færdes. Bruger du BroBizz eller nummerplade-genkendelse for at krydse Storebæltsbroen? Samme historie. Du kunne vælge at betale alt med kontanter, men det er besværligt, så det gør du nok ikke.