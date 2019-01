Opgøret med den uhyrlige kolonifortid er hård og følelsesladet for mange belgiere. Genåbnet museum forsøger at sætte skub i den nationale selvkritik.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Storheden er til at få øje på her under ovenlyskuplens himmelske lys. Her hersker den mægtige kolonimagt Belgien. Der er marmor på gulve og vægge. Og højt over os står kongens initialer i loftets stuk. Seks steder. LL. Leopold II.