Kristian Jensen: Enhedslistens Frank Aaen spreder bevidst falske informationer om salget af Radius

Frank Aaen fra Enhedslisten vil bevise, at staten solgte en lille portion aktier i Ørsted (tidligere Dong Energy) alt for billigt til Goldman Sachs. Hvorfor var prisen ikke højere, når Ørsted sidenhen har realiseret så mange værdier ved at frasælge aktiviteter for milliarder?, lyder spørgsmålet i Politiken 18. januar.

Alle, der beskæftiger sig med rigtig økonomi, og ikke planøkonomi, ved, at ting kan variere i pris. Frank Aaen overser, at prisen på virksomheder og deres aktiver svinger over tid. Det er rigtigt, at værdien af Ørsted er steget kraftigt siden 2013. Men en anden stor dansk virksomhed i energisektoren, nemlig Vestas, har set sin aktiekurs tidoble i samme periode.

Selv Frank Aaens hadeobjekt, Goldman Sachs, må acceptere, at priser kan variere. Goldman Sachs solgte 12. oktober 2017 sine sidste aktier i Ørsted til en kurs på 375 kroner. I starten af januar lå Ørsted-aktien på kurs 440. Er de så blevet snydt af andre aktionærer? Nej. Sådan er markedet. Den rigtige pris er den pris, man kan få i dagens handel.

Frank Aaen glæder sig over, at Enhedslisten har haft held med sin propagandakampagne, som har fået socialdemokraterne til at springe fra aftalen om at sælge Ørsteds aktiviteter i Radius. Det er ikke noget at glæde sig over. Ørsted har planer om store investeringer i grøn omstilling i de kommende år. Disse investeringer skulle blandt andet være finansieret via provenu ved frasalg af blandt andet Radius. Ørsteds udvikling og succes er netop præget af, at man koncentrerer sig om kerneforretningen og frasælger øvrige aktiviteter. Det bliver nu en mere besværlig proces, desværre.

Visse politiske aktører har dog på et fejlagtigt grundlag og mod bedre vidende formået at piske en stemning op omkring, hvad en ny ejer af Radius kan og vil gøre. Det er blandt andet blevet påstået, at en ny ejer uden videre kunne hæve priserne – eller ligefrem slukke for strømmen. Frank Aaen spreder bevidst falske informationer om salget af Radius – og endda mod bedre vidende. Staten håndhæver nemlig en streng sektorregulering. Det sikrer både forbrugerbeskyttelse, priser og forsyningssikkerhed. Og i resten af landet er det i høj grad private virksomheder, som udfører de aktiviteter, Radius driver i hovedstadsområdet. Intet tilsiger derfor, at der skulle være risiko for misbrug.

Ørsteds ledelse har gjort det rigtig godt – netop fordi et bredt flertal i Folketinget havde mod til at bakke virksomheden op tilbage i 2013 og hjælpe virksomheden ved at lukke dygtige private medejere ind blandt aktionærerne. Det er den sande historie. Men den kan en gammel kommunist som Frank Aaen naturligvis ikke lide at høre.