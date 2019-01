Pædagog: Jeg vil ikke længere føle mig tvunget til at holde mine gode arbejdsforhold hemmelige

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg er noget så usædvanligt som en glad og tilfreds daginstitutionspædagog.

Jeg taler bare helst ikke højt om, hvor godt mit arbejdsliv er.

Når jeg ytrer mig om min arbejdsglæde, oplever jeg at blive mødt med mistro, beskyldninger om manglende solidaritet eller decideret ignorering.

Det mest skræmmende er, når andre pædagoger tydeligvis krydser fingre for, at mine eller andres positive historier ikke går viralt eller på anden vis kommer politikerne eller befolkningen for øre. Det faktum, at vi som fag er ved at tie vores egne succeser ihjel i den offentlige debat, truer ikke blot vores arbejdsmiljø, men også de kommende generationer af børn. Og det vil jeg ikke medvirke til.

Som alle andre offentligt ansatte kæmper pædagogerne også for bedre vilkår. En kamp, jeg uden det mindste blink med øjet tilslutter mig. Arbejdsvilkårene for mange pædagoger og dermed udviklingsmulighederne for Danmarks børn har mange steder nået et nulpunkt. Og i modsætning til innovationsminister Sophie Løhde (V) er jeg ikke spor forbavset over det høje sygefravær i det offentlige. Mennesker bliver syge, når de konstant er i moralsk konflikt mellem politiske og faglige krav samt deres menneskelige værdier.

Desværre giver Sophie Løhdes tilsyneladende forbavselse over det ’uforklarlige’ sygefravær mig endnu større grund til at tro, at den ventetid, der er på de milliarder, der skal skabe en fornuftig balance mellem faglig kvalitet og sunde arbejdsforhold for pædagogerne, bliver urimelig lang.

Hvor provokerende det end må lyde her fra den tilfredse pædagog, må vi starte med at gribe i egen barm. Vi pædagoger kan ikke udelukkende blive ved at tigge og plage om penge

Jeg mener derfor, at det er på tide at sætte fokus på, hvordan vi ønsker at forvalte det vakuum, ventetiden skaber. Jeg bliver trist, når jeg oplever, hvorledes pædagoger, ledere og politikere står stejlere og stejlere over for hinanden. Retorikken er skarp, og vi spiller hinanden ud mod hinanden, mens vi afventer, at modparten tager et ansvar. Hvor provokerende det end må lyde her fra den tilfredse pædagog, må vi starte med at gribe i egen barm. Vi pædagoger kan ikke udelukkende blive ved at tigge og plage om penge og fortælle, hvor dårlige vores vilkår er.

Jeg tvivler på, vi opnår, det vi ønsker, herved, eller om vi nærmere bruger det til at bekræfte hinanden i vores dårlige arbejdsforhold. Efter en grundig selvransagelse forstår jeg imidlertid godt disse handlemønstre. Befandt jeg mig selv i en belastet arbejdssituation, og en overskudsagtig kollega blev ved at udtale sig positivt, vil jeg føle mig ramt. Jeg vil begynde at skamme mig over, at jeg ikke formåede at udføre mit arbejde på en tilstrækkelig måde. Jeg vil distancere mig og grave mig dybere ned i min egen utilstrækkelighed.

Konsekvensen bliver, at vi får skabt endnu større afstand mellem hinanden som pædagoger. En afstand, der ikke øger mulighederne for et konstruktivt og udviklende samarbejde. Jeg mener derimod, at vi skal turde tage det ansvar, det kræver at være nysgerrige på, hvorfor det lykkes nogle pædagoger og daginstitutioner at skabe gode vilkår for personale og børn på trods af de trange kår.

Det kræver imidlertid, at vi parkerer vores egne agendaer og tør lytte til hinanden med et åbent sind. Præcis som enhver pædagog dagligt støtter og guider børn i. På samme måde som vi dagligt hjælper børn med at skabe de bedste fortællinger om sig selv, og det endda ofte på trods af individuelle udfordringer, skal vi skabe den bedst mulige fortælling om vores fag. Alene fordi det psykologisk set giver mere overskud til glæde og udvikling at se sig selv i et positivt lys. Det fjerner på ingen måder de udfordringer, vi befinder os i, men det ændrer det mindset, vi anskuer og synliggør vores udfordringer ud fra.

Samfundsmæssigt vil det måske ovenikøbet stille os stærkere og skabe den anerkendelse og respekt, vi så ofte søger.