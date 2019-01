EU er ikke fjernt: Man ser indflydelsen på den nordjyske vestkyst, det sønderjyske grundvand og hos Sjællands ældre

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi har hørt det mange gange før. EU er for langt væk til, at det giver mening for os danskere at interessere os for det europæiske samarbejde. Men det skal være slut. I hvert fald hvis det står til initiativet Vi Vil Europa og en lang række af landets borgmestre. Sammen med mange andre debattører byder de indenfor til EU-debat i denne uge, og hele Danmark er inviteret.

For det er ganske simpelt ikke rigtigt. Rundt i alle kroge af Danmark ser vi EU’s aftryk. I Nordjylland får kommuner hjælp til at beskytte den truede natur langs Vestkysten. Sønderjyske kommuner har søgt støtte fra EU-midler for at forhindre klimaforandringerne i at skade grundvandet. Og på Sjælland deltager regionen i et EU-initiativ, hvor en række europæiske regioner udveksler gode erfaringer med at forbedre ældres helbred.

Det er bare ganske få eksempler ud af mange på, hvordan vores europæiske samarbejde spiller ind i danskernes liv. Og de handler netop om sundhed, klima og miljø, der sammen med migration er de emner, som optager danskerne mest. De seneste målinger viser nemlig, at det er de store politiske dagsordener, der fylder mest i vores bevidsthed. Så hvordan skal vi håndtere klimaudfordringerne og flygtninge- og migrantstrømmen? Hvor meget kan vi klare selv, og hvor har vi brug for at arbejde sammen med vores europæiske naboer? Det er vigtige diskussioner, som alle danskere bør tage del i. Og nu kommer der en rigtig god anledning.

I denne uge holder initiativet Vi Vil Europa nemlig debatugen ’Uge 5: Danmark debatterer EU’. Dørene hos politikere, ambassadører og kendte debattører over hele landet står åbne for en god snak om EU. Og vi er med!

Nogle af os inviterer indenfor på vores borgmesterkontorer, mens andre inviterer på en kop kaffe på en af vores yndlingscafeer. Alle har vi det tilfælles, at vi gerne vil tale om EU med en masse forskellige spændende mennesker. 26. maj skal vi stemme til EU-valget, hvorefter vi skal sende 14 danske politikere til Europa-Parlamentet. Men først skal vi have ordentligt gang i EU-debatten i de danske hjem. Det vil vi gerne bidrage til.

Vi arbejder alle med politik hver dag, og EU’s betydning er ikke til at komme udenom – bestemt heller ikke i kommunalpolitik. Vi skal hele tiden forholde os til, hvad der sker i den europæiske del af vores demokrati. Det kunne for eksempel være, at EU-landene sammen besluttede at sikre mere genanvendelse af plastik. Her er det netop i kommunerne, vi skal finde de praktiske løsninger, der gør det muligt lokalt hos os. Ved at byde op til debat håber vi at gøre det tydeligt, hvor meget den lokale og den europæiske del af vores demokrati faktisk hænger sammen. Forhåbentlig vil det også give flere danskere lyst til at tage i stemmeboksen 26. maj. Det er nemlig enormt vigtigt, at alle danskere tager stilling til, hvilket EU de ønsker.

Skal vi fortsat have et europæisk samarbejde, der støtter klimatiltag rundtomkring i Danmark og i de andre medlemslande? Eller skal vi hellere fokusere på andre områder? Hvis vi begynder at overveje spørgsmål som disse, vil vi også bedre kunne beslutte, hvilke politikere og partier der skal have vores kryds ved EU-valget. Og valgdeltagelsen til EU-valgene i Danmark trænger til et ordentligt ryk opad. Det er et problem, som vi også ser i vores kommuner.