Israels ambassadør: Rapport fra Amnesty er tendentiøs og mangler basal viden

At dæmonisere Israel gør intet for at fremme fred eller for kampen for menneskerettigheder.

I slutningen af januar havde Trine Christensen fra Amnesty Danmark et indlæg, som ikke bare var forudindtaget, men som samtidig bevidst skjuler nøgleemner i en omtalt ny rapport fra Amnesty International.

Alt dette sker med kun ét mål for øje: At udbrede den egentlige årsag til rapporten, nemlig at fornægte den jødiske historiske forbindelse til de hellige steder i området, særligt i Øst Jerusalem. Rapporten er ikke bare anti-israelsk, men meget værre; også anti-jødisk.

Her er metoden: På side 25 i rapporten: »Landet ( Israel) oplever et boom i besøgstal. I 2017 steg turistantallet med 25 procent til rekordhøje 3,6 millioner besøgende – i 2018 blev der målt mere end 4 millioner besøgende«. »De fleste besøgende rejser også til de besatte områder (palæstinensiske territorier)«.

Det er uklart, ja faktisk aparte, hvorfor rapporten mener, at jøder, der besøger Grædemuren i Jerusalem, det helligste sted for jøder, samtidig er skyldige i menneskerettighedsbrud

De tre mest besøgte steder i 2017 var alle i den gamle by i Jerusalem, som ifølge Amnesty er besatte områder. Ifølge rapporten er der altså her et seriøst problem, som skal stoppes. Man skal dog helt ned i fodnoterne for at finde ud af, hvilke tre turistdestinationer, der er tale om: Grædemuren, Det Jødiske Kvarter og Den Hellige Gravs Kirke.

Det er uklart, ja faktisk aparte, hvorfor rapporten mener, at jøder, der besøger Grædemuren i Jerusalem, det helligste sted for jøder, samtidig er skyldige i menneskerettighedsbrud. Ikke nok med det. Når det foreslås, at turisme til Jerusalem hverken har religiøs eller historisk betydning, så sletter Amnesty International den kristne forbindelse til området. Alt i alt fornægter Amnesty jødisk og kristen forbindelse til de hellige områder, også dem i den gamle by i Jerusalem, hvilket på latterlig vis gør, at Israel lægges til last for at bevare jødisk, kristen og historisk kulturarv.

Amnesty nævner heller ikke, at det jødiske kvarter i Jerusalem blev fuldstændig ødelagt af jordanerne i 1948, samtidig med at alle jødiske beboere blev deporteret. Heldigvis har jøder genopbygget området og bor der nu igen, ligesom flere århundreder forinden. Jerusalem er nu en pulserende åben by, der besøges af både jøder, muslimer og kristne fra hele verden. Den endelige politiske status for Østjerusalem, inklusive den gamle by, vil blive fastslået i direkte forhandlinger mellem Israel og palæstinenserne, som det står i Oslo-aftalerne.

Åbenbart vil Amnesty hellere have, at Østjerusalem igen bliver en forladt og marginaliseret by renset for jøder, mens palæstinensernes afvisning af forhandlinger samtidig skal belønnes. Hele rapporten – og den tilhørende artikel fra Amnesty Danmark – bærer præg af tendentiøse mål, uvidenhed og mangel på basisviden om emnet.

At dæmonisere Israel gør intet for at fremme fred eller for kampen for menneskerettigheder. Heldigvis er Jerusalem en af de hurtigst voksende turistdestinationer på verdensplan. Også danskere kommer i større og større tal, til gavn for alle byens indbyggere uanset tro. De flotte tal må være svar nok til Amnesty, på trods af så misvisende en ny rapport.