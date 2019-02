Mille: Jeg har taget børnene ud af skolen en måned for at vise dem noget andet, end hvad PlayStation kan

Danske børns hverdage indeholder ikke alt det, de skal lære for at blive dannede mennesker. Derfor har jeg taget mine børn ud af skolen i en måned.

Lad mig begynde med en påstand: Rigtig mange danske drenges hverdage består i store træk af skoledage, fodbold og endeløse timer Fortnite. Smid derudover et par YouTube-videoer ind, hvor en skabet teenager skriger ind i en dårlig mikrofon, mens hans spiller et eller andet vilkårligt computerspil, og så er det vist det.

Blå bog Mille Sjøgren (f.1975) Uddannet folkeskolelærer og har en diplomuddannelse i journalistik. Arbejder som selvstændig foredragsholder, podcaster og voice over-artist. Hun kan følges på Instagram på profilen @digitalnomadliving

Jeg ved ikke med dig, men jeg synes ikke, at de ting er nok til at give mine børn den barndom, de efter min mening skal have. Jeg bryder mig i særdeleshed ikke om, at store børsnoterede spilproducenter, der har ansat hobevis af psykologer til at gøre spil til børn vanedannende, skal stjæle mine børns kostbare tid.

Jeg synes også, at mange forældre har givet op i forhold til overhovedet at tage stilling til, om deres børns hverdage indeholder alt det, de skal indeholde for at skabe dannede mennesker. Går vi tilbage til drengene, er fem daglige timer foran skærmen ifølge undersøgelser normalt. Fem timer! Tager I pis på mig?

Tager vi ikke stilling til kvaliteten af indholdet i vores børns liv, ender det med, at drenge i hele deres barndom sidder på hver deres værelse og kigger ind i hver deres skærm

Det er godt nok et voldsomt tal, og det er simpelthen for nemt at give op over for børnenes indhold i hverdagene og forsvare det med, at de leger med deres venner online og er en del af et fællesskab. Efter min mening er det noget eklatant sludder, der er fostret i fortravlede forældres hjerner. Det skriger til himlen, at folk har så travlt i deres (arbejds-)liv, at de træffer lette fremfor rigtige beslutninger på deres børns vegne for derefter at forsøge at forsvare beslutningerne med rendyrket vrøvl.

Tager vi ikke stilling til kvaliteten af indholdet i vores børns liv, ender det med, at drenge i hele deres barndom og ungdom sidder på hver deres værelse og kigger ind i hver deres skærm og lærer absolut ingenting om livet og om, hvor fantastisk, spændende og alsidigt det kan være. Derfor har jeg valgt at tage mine børn med ud i verden, for at vise dem noget andet, end hvad en PlayStation kan.

Lige nu kører min mand, mine børn og jeg selv rundt på egen hånd i tuktuk i det nordlige Sri Lanka. Vi er ikke på ferie, men vi er på rejse som familie. Vi har valgt skolen fra i en måned, fordi vi ikke mener, at danske hverdage i deres mest almindelige form kan lære vores børn alt det, de gerne skal lære, inden vi slipper dem løs i livet. Derfor trodser vi også samfundets formaninger om, at man kun må holde fri i ferierne. Det skal vi nok selv bestemme, og nu sidder vi her.

Sidste år tog vi også på dannelsesrejse. Vi rejste rundt i blandt andet USA og Latinamerika i 12 måneder og oplevede, hvordan indfødte levede i junglen, hvordan fattige levede i slumkvartererne, og hvordan samfundets elite levede i Boston. Vi reflekterede over vores eget liv i relation til dem, vi mødte, og vi udviklede os som mennesker og familie i en grad, som hverken en dansk skole eller danske hverdage kunne have hjulpet os til.

Jeg er af den overbevisning, at alle forældre bør gøre sig selv og deres børn den tjeneste at trække stikket i bogstaveligste forstand og så ofte som muligt komme ud i verden som familie

Vi prioriterer benhårdt at kunne vise vores børn verden, men det betyder også, at vi har lavet en masse fravalg for at få det hele til at hænge sammen. Nej, der holder ingen dyr bil i garagen, vores boligs kvadratmeter er tocifrede, og jeg laver en god spaghetti med tomatsovs, som ungerne ganske vist er ved at være trætte af. Sådan må det være, når mine børn skal have førsteprioritet.