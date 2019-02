Jordemoder: Det er ikke kun i minoritetsmiljøer, der hersker myter om jomfruhinden

Den oprindelige tanke bag navneændringen var netop at fjerne opfattelsen af noget, der skal ødelægges. Måske skal vi bare lade være med at synes, at det er interessant, at nogle kvinder bløder ved første samleje og de fleste slet ikke. Hvad vi ikke skal lade være med, er at arbejde for mere fokus på undervisning og tilgængelig information om køn, krop og seksualitet samt at få indført både obligatorisk og timefastlagt fagligt velfunderet undervisning i seksuel sundhed i både folkeskole og på ungdomsuddannelser.

Desuden skal der åbnes steder, hvor alle unge kan komme for at få individuel information og hjælp, når de har spørgsmål om krop og sjæl. Der skal tillige være mulighed for akuthjælp til dem, der reelt er truet på livet pga. historien om en formodet brudt jomfruhinde.

Ifølge Amnesty International dræbes 5.000 kvinder årligt på verdensplan i forbindelse med misinformation om jomfruhinden. Det kan vi ikke forhindre over night, men med oplysning og normkritisk undervisning kan vi starte med at få styr på fakta herhjemme.