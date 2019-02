Mentor for flygtning: 'Paradigmeskiftet' sender Dannebrog på halv stang

I dag vedtager et bredt flertal i Folketinget det såkaldte ’paradigmeskifte’. Men hvorfor laver Socialdemokratiet dog dette knæfald for DF?

I dag, torsdag 21.februar vedtager regeringen, Socialdemokratiet og DF loven om ’paradigmeskiftet’ i udlændingepolitikken. Hovedindholdet er, at flygtninge skal sendes ud af landet og gerne hjem så hurtigt som muligt og uden hensyn til, om de taler dansk, har arbejde og er fuldt integreret.

Der oprettes en liste med ca 25.000 personer, som hurtigst muligt skal deporteres. Der er tale om en del af finanslovsaftalen, og at Støjberg (V) og Martin Henriksen (DF) er stolte og glade kan derfor næppe undre.

Men hvorfor laver Socialdemokratiet dette knæfald for DF, når der er tale om opfyldelse af en aftale, som de ikke engang er med i? Svaret har hidtil været, at man er imod fri masseindvandring osv... Og så noget med danske værdier.

Men man undlader helt at nævne, at der bl.a. er tale om folk som er i Danmark, som har lært dansk og som er i arbejde. Og at der allerede er rigeligt med lovgivning, der forhindrer nye flygtninge i at indvandre – rent bortset fra, at der kun kommer uhyre få flygtninge.

Jeg er mentor for en 31-årig syrisk flygtning, som er flygtet, fordi hans lejlighed og forretning blev bombet eller ødelagt, og fordi han blev genindkaldt til Assads hær. Stillet overfor nu at skulle skyde sine venner (han var ikke på Assads side) flygtede han gennem den libyske ørken over Middelhavet og til Danmark. Fik opholdskort i Danmark med ’henblik på varigt ophold’ og fik løfter om at kunne blive, hvis han lærte dansk, integrerede sig og fik job.

Som Lars Løkke sagde: ’Dem der vil og kan, skal have lov til at blive’.

Min syriske ven taler nu rigtigt godt dansk, (og det var ikke let at lære), har job som lastbilchauffør og er fuldt integreret. Han synes med rette, at der er tale om et løftebrud, når han nu har opfyldt alt, hvad han skulle. Han ser ikke Syrien som sit ’hjem’, men som en ruinhob med en gal diktator, der er undergivet Iran og Rusland. Desuden er han sikker på, at der venter fængsel og tortur – eller det, der er værre – i Syrien, fordi han er flygtet fra militærtjeneste i en situation, hvor Assad var i krig.

For mig personligt er mit venskab med ham en stor glæde, og jeg deler rigtigt mange værdier med ham. Jeg kunne nævne mange danskere, som jeg deler færre værdier med. Jeg beundrer hans ’gå på mod’, hans hjælpsomhed over for venner og familie, hans gode humør og hans villighed til at prøve at blive en del af det danske samfund.

Roskilde Kommune har støttet økonomisk med at tage lastbilkørekort, og sammen har vi arbejdet hårdt på at lære dansk og få job. Så hvad er fornuften i at udvise nødvendig arbejdskraft, som det offentlige og virksomheder har bekostet oplæring af?

Nu kan min ven tale flydende dansk, og det er der da også meget brug for, hvis og når han udvises til et andet land,, hvor vores sprog vil være volapyk. For mig bliver 21.februar en sørgelig dag, hvor danske værdier som medmenneskelighed, tillid til løfter om fremtiden og omsorg for eller solidaritet med vores ’næste’ blev trådt under fode. Værdier, som jeg altid har troet også var Socialdemokratiets værdier.

Måske skulle vi mindes den 21. februar 2019 ved at hejse Dannebrog på halv stang i sorg over, at væsentlige danske værdier ikke længere har betydning i forhold til mennesker, der har det svært og som er kommet til vores rige land.