Ansat i kiosk: Der er en stor chance for, at du ikke er så høflig over for sådan en som mig, som du selv tror

I januar viste en undersøgelse, at danskerne synes, vi taler grimmere til hinanden. Fagforeningen HK Danmark fortalte i forlængelse af debatten til TV 2, at næsten alle deres adspurgte medlemmer har oplevet at blive talt grimt til eller chikaneret af en kunde. Det er altså især servicemedarbejdere, der får hårde ord med på vejen.

Hvis du dengang tænkte, at undersøgelsen var irrelevant for dig, for du er da tilpas høflig, når du smutter en tur i kiosken, vil jeg anbefale dig at læse videre. For der er stor chance for, at du ikke er så høflig, som du tror. Og det er en del hurtigere end at læse Emma Gad.

Først vil jeg gerne at slå fast, hvorfor det overhovedet er vigtigt at huske at være høflig, hvis det altså ikke er indlysende: Som medierne skildrede det, da undersøgelsen blev offentliggjort, bliver vi servicemedarbejdere jævnligt grint ad, råbt ad, svinet til og endda truet af folk, der er uden for pædagogisk rækkevidde. Din ekstra indsats for at behandle os grundlæggende høfligt og venligt gør en kæmpe forskel. Du kan gøre vores arbejdsplads til et bedre sted at være. Hvis altså du som minimum følger disse tre råd.

1. Husk, hvad du lærte som barn. Hvis du er vokset op med forældre, som lærte dig helt basal høflighed, er du allerede ret langt. Og måske alligevel langtfra. For det er, som om rigtig mange glemmer, hvordan man er høflig, så snart de træder ind i en butik. Eller måske synes de bare ikke, at vi servicemedarbejdere er deres høflighed værd? En af de ting, jeg konstant oplever i mit virke som servicemedarbejder i 7-Eleven på Odense Banegårdscenter, er, at folk ikke svarer mig, når jeg siger hej til dem. Det lyder nok ikke af meget, men når man i timevis betjener kunder, der hverken værdiger en et blik eller gider hilse, mister man altså gnisten til sidst. Jeg antager, at de fleste af os har lært et sæt helt basale høflighedsfærdigheder, og hvis dette gælder for dig, så opfordrer jeg dig til at huske dem, når du træder ind i en butik. For vi servicemedarbejdere er mennesker, ikke robotter, og vi fortjener at blive behandlet sådan. Hvilket leder mig videre til næste punkt.

2. Lyt til den, du taler med. Jeg har arbejdet i 7-Eleven i sammenlagt over tre år og har ikke tal på, hvor mange gange jeg har oplevet ordvekslingen: Jeg siger: »Hav en god dag!«. Kunden: »Nej tak«. Min reaktion: ???

Seriøst: Lyt nu til den, du taler med, så undgår du at forveksle sætningen ’Vil du have kvitteringen?’ med ’Hav en god dag’. Det burde ikke være svært. Jeg ved godt, det for nogle kan være anstrengende at udveksle høflighedsfraser med en komplet fremmed. Fint, hvis du har det sådan. Men du ændrer altså ikke samfundets grundlæggende normer ved at være uhøflig over for mig. Det eneste, du opnår, er at ødelægge min arbejdsglæde.